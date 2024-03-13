ВСУ атаковали три района Белгородской области, редко попадающие в сводку ЧП

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Три района, редко попадающие в сводку ЧП, минувшей ночью оказались атакованы беспилотниками. Так, два БПЛА сбили в районе Серебрянки Новооскольского горокруга. В результате загорелся сарай на территории частного домовладения.
Три беспилотника заметили в Губкинском горокруге. БПЛА самолётного типа упали и взорвались.
Первый приземлился в частном секторе Богословки. Повреждена линия газоснабжения. Второй упал рядом с селом. Сейчас ищут его обломки. Третий же врезался в дерево в частном секторе в Губкине. Пострадали два дома — в них выбило окна, посекло фасады.
Беспилотник самолётного типа сбили и в Красненском районе. Повреждения получила ЛЭП. В результате без света временно остались жители Круглого и Заломного.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ также обстреляли Шебекино. Ранен мирный житель — сотрудник промпредприятия.