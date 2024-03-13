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Беспилотники

ВСУ атаковали три района Белгородской области, редко попадающие в сводку ЧП

13 марта 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ ночью ударили беспилотниками по трём районам Белгородской области

Атакованы Новооскольский и Губкинский горокруга, Красненский район. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Три района, редко попадающие в сводку ЧП, минувшей ночью оказались атакованы беспилотниками. Так, два БПЛА сбили в районе Серебрянки Новооскольского горокруга. В результате загорелся сарай на территории частного домовладения.

Три беспилотника заметили в Губкинском горокруге. БПЛА самолётного типа упали и взорвались.

Первый приземлился в частном секторе Богословки. Повреждена линия газоснабжения. Второй упал рядом с селом. Сейчас ищут его обломки. Третий же врезался в дерево в частном секторе в Губкине. Пострадали два дома — в них выбило окна, посекло фасады.

Беспилотник самолётного типа сбили и в Красненском районе. Повреждения получила ЛЭП. В результате без света временно остались жители Круглого и Заломного.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ также обстреляли Шебекино. Ранен мирный житель — сотрудник промпредприятия.

Сотрудник промпредприятия под Белгородом ранен при ночном обстреле
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Красненский район#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Губкинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Новооскольский горокруг
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Сотрудник промпредприятия под Белгородом ранен при ночном обстреле
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