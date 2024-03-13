ВСУ атаковали три района Белгородской области, редко попадающие в сводку ЧП

Первый приземлился в частном секторе Богословки. Повреждена линия газоснабжения. Второй упал рядом с селом. Сейчас ищут его обломки. Третий же врезался в дерево в частном секторе в Губкине. Пострадали два дома — в них выбило окна, посекло фасады.