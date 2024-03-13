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Published Сегодня, 06:41

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Беспилотник

Там, где не было прилётов: жители белгородского Бирюча сообщили о взрывах

13 марта 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Беспилотники сбили в Бирюче Белгородской области

Жители Бирюча в Красногвардейском районе сообщили о двух взрывах. Одну из улиц пришлось перекрывать. На месте работали оперативные службы.
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СВО

Сегодня, 13 марта, жители Бирюча услышали два взрыва. По нашим данным, оба прозвучали около пяти часов утра.

Местные жители сообщили, что одну из улиц частично перекрыли. На месте работали оперативные службы.

В одном из городских чатов глава района Галина Руденко уточнила, что над городом сработала система ПВО. Сбито два беспилотника. Повреждения есть в двух домах.

Как рассказали Бел.Ру местные жители, в одном домов выбило окна и посекло забор. Сбитые после работы ПВО обломки упали на дорогу рядом с домами.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Напомним, что взрыв также раздался утром над Белгородом. В центре города, предположительно, взорвался беспилотник.

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#Белгородская область#Происшествия#Бирюч#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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