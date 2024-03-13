Там, где не было прилётов: жители белгородского Бирюча сообщили о взрывах

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Сегодня, 13 марта, жители Бирюча услышали два взрыва. По нашим данным, оба прозвучали около пяти часов утра.
Местные жители сообщили, что одну из улиц частично перекрыли. На месте работали оперативные службы.
В одном из городских чатов глава района Галина Руденко уточнила, что над городом сработала система ПВО. Сбито два беспилотника. Повреждения есть в двух домах.
Как рассказали Бел.Ру местные жители, в одном домов выбило окна и посекло забор. Сбитые после работы ПВО обломки упали на дорогу рядом с домами.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Напомним, что взрыв также раздался утром над Белгородом. В центре города, предположительно, взорвался беспилотник.