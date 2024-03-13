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88% пострадавших из-за обстрела домов восстановили в Валуйском горокруге

88% пострадавших из-за обстрела домов восстановили в Валуйском горокруге

13 марта 2024, 18:01
Фото: «Настоящий Гладков», Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Валуйский горокруг: по данным главы региона, в муниципалитете за два года СВО восстановили 978 пострадавших из-за обстрела домов из 1106.
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Обстрел

Как сообщает губернатор Гладков, в настоящее время в работе находятся 43 объекта муниципалитета: 37 частных жилых домовладений и шесть квартир. Задействовано шесть строительных бригад и четыре подрядные организации.

У некоторых жителей при этом возник ряд проблем. Так, одна жительница муниципалитета была вынуждена жить в летней кухне, а ещё одна — ставить тазики для сбора воды из-за несделанной строителями крыши.

«Как и обещал, проехал по тем домам, по которым были обращения от жителей по качеству восстановления», — написал Гладков.

Все вопросы губернатор пообещал решить в ближайшее время.

Валуйский горокруг периодически попадает под огонь со стороны Украины. Вчера ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка — всего выпустили 13 минометных снарядов. Никто не пострадал, но разрушений было предостаточно.

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