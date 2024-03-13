88% пострадавших из-за обстрела домов восстановили в Валуйском горокруге

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Как сообщает губернатор Гладков, в настоящее время в работе находятся 43 объекта муниципалитета: 37 частных жилых домовладений и шесть квартир. Задействовано шесть строительных бригад и четыре подрядные организации.
У некоторых жителей при этом возник ряд проблем. Так, одна жительница муниципалитета была вынуждена жить в летней кухне, а ещё одна — ставить тазики для сбора воды из-за несделанной строителями крыши.
«Как и обещал, проехал по тем домам, по которым были обращения от жителей по качеству восстановления», — написал Гладков.
Все вопросы губернатор пообещал решить в ближайшее время.
Валуйский горокруг периодически попадает под огонь со стороны Украины. Вчера ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка — всего выпустили 13 минометных снарядов. Никто не пострадал, но разрушений было предостаточно.