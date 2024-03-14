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Published Сегодня, 06:02

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Пожар после взрывов

Водитель автомобиля погиб после взрывов в Белгороде, пострадали ещё три человека

14 марта 2024, 06:02
Фото: «Жесть Белгород»
Пожар после взрывов

Водитель автомобиля погиб после атаки ВСУ на Белгород

Сбито восемь воздушных целей. Известно о разрушениях в домах и в учреждении здравоохранения, повреждён автомобиль. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Стала известна причина утренних взрывов над Белгородом. Сработала ПВО. Сбито восемь воздушных целей.

В результате прилёта погиб мужчина — водитель легкового автомобиля. Сообщается также о трёх пострадавших — двух женщинах и одном мужчине. На место выехали бригады скорой помощи.

В Белгороде в результате взрывов разрушения есть в двух частных домах и учреждении здравоохранения. Повреждён один легковой автомобиль.

Взрывы над Белгородом прогремели примерно в 8:20. После этого объявили ракетную опасность. Сейчас её действие уже сняли.

Громко в Белгороде было и ранним утром. В городе сбили беспилотник.

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