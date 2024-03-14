Водитель автомобиля погиб после взрывов в Белгороде, пострадали ещё три человека

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Стала известна причина утренних взрывов над Белгородом. Сработала ПВО. Сбито восемь воздушных целей.
В результате прилёта погиб мужчина — водитель легкового автомобиля. Сообщается также о трёх пострадавших — двух женщинах и одном мужчине. На место выехали бригады скорой помощи.
В Белгороде в результате взрывов разрушения есть в двух частных домах и учреждении здравоохранения. Повреждён один легковой автомобиль.
Взрывы над Белгородом прогремели примерно в 8:20. После этого объявили ракетную опасность. Сейчас её действие уже сняли.
Громко в Белгороде было и ранним утром. В городе сбили беспилотник.