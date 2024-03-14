Следы в небе: белгородцы делятся видео после череды мощных взрывов

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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14 марта в 8:20 жители Белгорода услышали серию мощных взрывов. Одновременно с этим сработала сирена ракетной опасности: белгородцев предупредили, что находиться на улице сейчас опасно.
Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. Скорее всего, сработала система ПВО. Судя по звукам, в небе сбивали запущенные одним пакетом снаряды РСЗО. Результат работы ПВО попал на видео. Публикуем его: определить, откуда дислокацию российских войск по нему невозможно.
Появляются первые сообщения о последствиях на земле. Очевидцы сообщают, что утром загорелся автомобиль на подъезде в Белгород в районе Разумного. Власти на момент публикации информацию официально не комментировали. Вероятно, есть пострадавшие.