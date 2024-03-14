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Published Сегодня, 05:49

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Результат работы ПВО в Белгороде попал на видео

Следы в небе: белгородцы делятся видео после череды мощных взрывов

14 марта 2024, 05:49
Фото: Bel.ru

Результат работы ПВО в Белгороде попал на видео

Сегодня в 8 утра над Белгородом раздалась серия мощнейших взрывов. Вероятно, система ПВО отработала по нескольким целям. Характерные следы в небе попали на видео.
Сюжет
Пожар

14 марта в 8:20 жители Белгорода услышали серию мощных взрывов. Одновременно с этим сработала сирена ракетной опасности: белгородцев предупредили, что находиться на улице сейчас опасно.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. Скорее всего, сработала система ПВО. Судя по звукам, в небе сбивали запущенные одним пакетом снаряды РСЗО. Результат работы ПВО попал на видео. Публикуем его: определить, откуда дислокацию российских войск по нему невозможно.

Появляются первые сообщения о последствиях на земле. Очевидцы сообщают, что утром загорелся автомобиль на подъезде в Белгород в районе Разумного. Власти на момент публикации информацию официально не комментировали. Вероятно, есть пострадавшие.

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