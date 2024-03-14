Следы в небе: белгородцы делятся видео после череды мощных взрывов

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. Скорее всего, сработала система ПВО. Судя по звукам, в небе сбивали запущенные одним пакетом снаряды РСЗО. Результат работы ПВО попал на видео. Публикуем его: определить, откуда дислокацию российских войск по нему невозможно.