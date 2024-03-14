Чем ВСУ били по Белгороду утром 14 марта?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Утром 14 марта белгородцы услышали над городом череду взрывов, после неё в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
В Минобороны уточнили, что над территорией Белгородской области примерно в 08:30 сбили восемь реактивных снарядов.
Напомним, что губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о сбитых восьми воздушных целей. В результате прилёта загорелся один легковой автомобиль, водитель погиб. Ещё три человека пострадали.
В Белгороде повреждения получили два частных дома и одно авто, а на территории одного из медучреждений пробило кровлю и пострадали пятый и шестой этажи.