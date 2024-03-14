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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Обстрел

Чем ВСУ били по Белгороду утром 14 марта?

14 марта 2024, 06:28
Фото: 1MI
Обстрел

ПВО уничтожила восемь снарядов РСЗО над Белгородом

Об уничтоженных воздушных целях рассказали в Министерстве обороны РФ. В результате прилётов пострадали три человека, ещё один погиб.

Утром 14 марта белгородцы услышали над городом череду взрывов, после неё в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

В Минобороны уточнили, что над территорией Белгородской области примерно в 08:30 сбили восемь реактивных снарядов.

Напомним, что губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о сбитых восьми воздушных целей. В результате прилёта загорелся один легковой автомобиль, водитель погиб. Ещё три человека пострадали.

В Белгороде повреждения получили два частных дома и одно авто, а на территории одного из медучреждений пробило кровлю и пострадали пятый и шестой этажи.

Водитель автомобиля погиб после взрывов в Белгороде, пострадали ещё три человека
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