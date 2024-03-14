Момент прилёта в автомобиль в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В районе 08:20 14 марта жители Белгорода услышали взрывы. Сработала система ПВО. Над городом и Белгородским районом сбили восемь воздушных целей. По предварительным данным, погиб водитель автомобиля. Также сообщается о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. На место выехала скорая помощь.
Момент прилёта в машину появился в Сети.
Отметим, что после взрывов были также зафиксированы разрушения в двух домах и в учреждении здравоохранения.