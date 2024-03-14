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Момент прилёта в автомобиль

Момент прилёта в автомобиль в Белгороде попал на видео

14 марта 2024, 06:37
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Момент прилёта в автомобиль
Над областным центром и Белгородским районом утром 14 марта ПВО сбила восемь воздушных целей. В результате прилёта погиб водитель легкового автомобиля. Кадры с места прилёта в машину публикуют в Telegram-канале «Жесть Белгород».

В районе 08:20 14 марта жители Белгорода услышали взрывы. Сработала система ПВО. Над городом и Белгородским районом сбили восемь воздушных целей. По предварительным данным, погиб водитель автомобиля. Также сообщается о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. На место выехала скорая помощь.

Момент прилёта в машину появился в Сети.

Отметим, что после взрывов были также зафиксированы разрушения в двух домах и в учреждении здравоохранения.

Момент прилёта в автомобиль
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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