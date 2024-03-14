Момент прилёта в автомобиль в Белгороде попал на видео

В районе 08:20 14 марта жители Белгорода услышали взрывы. Сработала система ПВО. Над городом и Белгородским районом сбили восемь воздушных целей. По предварительным данным, погиб водитель автомобиля. Также сообщается о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. На место выехала скорая помощь.