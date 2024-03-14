Из-за обстрелов Белгорода собаки в приюте громят закрытые вольеры

Белгородцы интересуются состоянием приюта после сегодняшнего ЧП, случившегося рядом с учреждением. Как отмечают волонтёры, сотрудники и питомцы не пострадали. Однако животные начали вести себя не совсем адекватно из-за страха — некоторые начинают разбирать вольеры, другие крушат будки и пытаются спрятаться.