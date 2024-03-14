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Published Сегодня, 09:32

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Приют

Из-за обстрелов Белгорода собаки в приюте громят закрытые вольеры

14 марта 2024, 09:32
Фото: «Лучик надежды»
Приют

В белгородском приюте рассказали о состоянии животных после обстрела

По словам волонтёров, животные напуганы, крушат будки и пытаются спрятаться. Об этом сообщают на страницах приюта «Лучик надежда» в соцсетях.

Белгородцы интересуются состоянием приюта после сегодняшнего ЧП, случившегося рядом с учреждением. Как отмечают волонтёры, сотрудники и питомцы не пострадали. Однако животные начали вести себя не совсем адекватно из-за страха — некоторые начинают разбирать вольеры, другие крушат будки и пытаются спрятаться.

Белгородцев попросили воздержаться сейчас от посещения приюта: «Это очень опасно, собаки в жутком стрессе и лучше их сейчас не беспокоить».

Волонтёры пообещали, что, когда всё уляжется, встречи с животными возобновят.

Приют
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