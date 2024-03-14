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Загоревшийся при обстреле автомобиль, внутри которого погиб белгородец

Раненых стало больше: при атаке ВСУ на Белгород пострадали шесть человек

14 марта 2024, 08:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Загоревшийся при обстреле автомобиль, внутри которого погиб белгородец

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести

Госпитализировали пятерых человек: их отвезли в областную больницу и горбольницу № 2. Ещё одна женщина отделалась ссадинами. От госпитализации она отказалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего, по данным главы региона, пострадали шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Госпитализировали пятерых.

В настоящий момент в горбольнице № 2 находятся на лечении трое пострадавших: одна женщина с осколочным ранением лопатки, другая — с закрытым переломом плеча. Ещё один мужчина получил осколочные ранения поясницы.

Два человека проходят лечение в областной клинической больнице. У женщины и мужчины множественные осколочные ранения, они находятся в тяжёлом состоянии. Врачи проводят реанимационные мероприятия.

Ещё одна жительница с ссадинами после осмотра медиками отказалась от госпитализации.

Один мужчина от полученных травм погиб на месте. В его машину прилетел снаряд, авто загорелось.

Напомним, что ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о четырёх пострадавших.

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до четырёх
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