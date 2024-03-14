Раненых стало больше: при атаке ВСУ на Белгород пострадали шесть человек

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Всего, по данным главы региона, пострадали шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Госпитализировали пятерых.
В настоящий момент в горбольнице № 2 находятся на лечении трое пострадавших: одна женщина с осколочным ранением лопатки, другая — с закрытым переломом плеча. Ещё один мужчина получил осколочные ранения поясницы.
Два человека проходят лечение в областной клинической больнице. У женщины и мужчины множественные осколочные ранения, они находятся в тяжёлом состоянии. Врачи проводят реанимационные мероприятия.
Ещё одна жительница с ссадинами после осмотра медиками отказалась от госпитализации.
Один мужчина от полученных травм погиб на месте. В его машину прилетел снаряд, авто загорелось.
Напомним, что ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о четырёх пострадавших.