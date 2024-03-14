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Updated Сегодня, 07:14

Последствия обстрела Белгорода

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до четырёх

14 марта 2024, 07:12
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Последствия обстрела Белгорода
Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил число пострадавших при обстреле 14 марта. Изначально сообщалось о троих раненых, но теперь их число выросло до четырёх.

Мэр Валентин Демидов уточнил подробности о последствиях обстрела Белгорода 14 марта. ВСУ выпустили по городу восемь снарядов из РСЗО.

По данным градоначальника, пострадали четыре человека. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о троих пострадавших и одном погибшем. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель погиб на месте.

Сегодня утром в Белгороде дважды прогремели взрывы. Ранним утром сбили беспилотник. Второй раз ракетную опасность объявили около 8:20. Горожане делились фотографиями следов в небе после громких звуков. Вскоре появилась информация о загоревшемся автомобиле.

Также утром 14 марта противник атаковал Грайворон. Пострадал один человек. Госпитализация мужчине не потребовалась.

В Сети появились кадры разрушений в одном из медучреждений Белгорода после прилёта
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