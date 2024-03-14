Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до четырёх

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Мэр Валентин Демидов уточнил подробности о последствиях обстрела Белгорода 14 марта. ВСУ выпустили по городу восемь снарядов из РСЗО.
По данным градоначальника, пострадали четыре человека. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о троих пострадавших и одном погибшем. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель погиб на месте.
Сегодня утром в Белгороде дважды прогремели взрывы. Ранним утром сбили беспилотник. Второй раз ракетную опасность объявили около 8:20. Горожане делились фотографиями следов в небе после громких звуков. Вскоре появилась информация о загоревшемся автомобиле.
Также утром 14 марта противник атаковал Грайворон. Пострадал один человек. Госпитализация мужчине не потребовалась.