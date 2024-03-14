Прилёт у магазина, есть раненый: что известно о последствиях нового обстрела

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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14 марта ВСУ обстреляли не только Белгород, но и Грайворон. В результате атаки на город пострадал один человек, в нескольких зданиях есть разрушения, повреждены автомобили.
Пострадавший мужчина в момент прилёта находился рядом с продуктовым магазином. Горожанин получил лёгкое ранение руки. Медпомощь мужчине оказали на месте. От госпитализации он отказался.
Различные повреждения зафиксировали в нескольких квартирах многоквартирного дома и одном частном доме. Посекло фасады и выбило окна в двух культурных учреждениях, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Также пострадали три автомобиля. Одна машина сгорела.
На месте обстрела работают оперативные службы. В городе продолжают подомовой обход.