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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Последствия обстрелов, фото тематическое

Прилёт у магазина, есть раненый: что известно о последствиях нового обстрела

14 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI
Последствия обстрелов, фото тематическое

Гладков сообщил о последствиях обстрела Грайворона в Белгородской области

14 марта ВСУ атаковали не только Белгород, но и Грайворон. Не обошлось без разрушений. Пострадал один человек. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

14 марта ВСУ обстреляли не только Белгород, но и Грайворон. В результате атаки на город пострадал один человек, в нескольких зданиях есть разрушения, повреждены автомобили.

Пострадавший мужчина в момент прилёта находился рядом с продуктовым магазином. Горожанин получил лёгкое ранение руки. Медпомощь мужчине оказали на месте. От госпитализации он отказался.

Различные повреждения зафиксировали в нескольких квартирах многоквартирного дома и одном частном доме. Посекло фасады и выбило окна в двух культурных учреждениях, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Также пострадали три автомобиля. Одна машина сгорела.

На месте обстрела работают оперативные службы. В городе продолжают подомовой обход.

Чем ВСУ били по Белгороду утром 14 марта?
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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Грайворон#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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