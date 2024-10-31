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Погиб

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2024
Один белгородец погиб, второй — пострадал: ВСУ ударили по работающей сельхозтехнике
31 октября, 14:23
Белгородец скончался после вечерней атаки ВСУ
13 октября, 18:08
Один белгородец погиб, другой пострадал при пожаре из-за неосторожного курения
За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировали пять пожаров, один из которых случился в жилье. Из-за этого один человек погиб, второй пострадал. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
9 октября, 10:45
Погибшего при атаке ВСУ белгородского чиновника посмертно наградили медалью
4 октября, 13:52
Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА
25 августа, 10:44
Белгородец, пострадавший при атаке дрона, скончался в больнице
Белгородец пострадал вчера, 21 июля. Полученные мужчиной ранения оказались несовместимы с жизнью. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
22 июля, 16:55
При ударе ракеты HIMARS в Белгородской области погиб инструктор народной дружины
27 июня, 06:56
«Пошёл отмечать день рождения и погиб»: белгородцы — о том, как их сына убил дрон
26 июня, 06:41
Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?
Под ударом ВСУ оказался Грайворон: противник атаковал город тремя дронами-камикадзе. Погиб один человек, ещё трое пострадали. Есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
23 июня, 08:48
Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля
3 июня, 15:25
Во время велопрогулки: под Белгородом погиб директор детского лагеря
Александр Черкашин катался на велосипеде, когда его сбила фура. Мужчина на протяжении 36 лет руководил детским лагерем в Строителе, отметили в администрации Яковлевского округа.
28 мая, 13:34
«Фонарь»: мужчина погиб во время субботнего обстрела Белгорода
16 марта, 06:11
Раненых стало больше: при атаке ВСУ на Белгород пострадали шесть человек
Госпитализировали пятерых человек: их отвезли в областную больницу и горбольницу № 2. Ещё одна женщина отделалась ссадинами. От госпитализации она отказалась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
14 марта, 08:37
Погиб в Новый год: стало известно о смерти белгородского лесничего в зоне СВО
15 января, 13:30
2023
Белгородец погиб в горящем доме
Вчера, 6 декабря, в Белгородской области случилось пять пожаров. В одном из них погиб человек. Мужчина находился в частном доме, где и случилось возгорание, сообщили в региональном МЧС.
7 декабря 2023, 08:17
«Фонарь»: мужчина, раненный при обстреле Шебекино, скончался
5 ноября 2023, 06:33
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
23 октября 2023, 07:51
В 48 лет ушёл добровольцем: под Белгородом увековечили память погибшего в зоне СВО
Олега Алтухова, уроженца посёлка Красная Яруга, посмертно наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». Белгородец скончался при выполнении боевых задач в зоне СВО. Подробности сообщил глава Краснояружского района Андрей Миськов.
18 октября 2023, 14:03
Пропавшего на велосипеде белгородца нашли погибшим
Пенсионер из Шебекино уехал из дома 10 октября, но не вернулся. Что стало причиной смерти мужчины, неизвестно. О результатах поисков сообщили в Telegram-канале отряда «Лиза Алерт».
11 октября 2023, 15:03
Кровельщик погиб при падении с крыши в Белгородской области
28 июля 2023, 11:36

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