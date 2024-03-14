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Published Сегодня, 08:25

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Пациент

Двоих выписали: как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие при атаках ВСУ

14 марта 2024, 08:25
Фото: 1MI
Пациент

Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавших при атаках ВСУ белгородцев

Остаются в больницах четыре человека, получившие ранения при атаках ВСУ за последние дни. Одна из женщин находится в крайне тяжёлом состоянии. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о состоянии белгородцев, раненных при атаках ВСУ за последние дни. Двоих человек выписали накануне. Четверо остаются в больницах.

В крайне тяжёлом состоянии находится женщина, получившая ранение при атаке на Грайворон 13 марта. Она остаётся в реанимации под аппаратом ИВЛ. Мужчина из Шебекино, который тоже в реанимации, чувствует себя немного лучше — его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

В стабильном, но тяжёлом состоянии находится женщина, пострадавшая при ударе по здании мэрии Белгорода.

Всем раненым оказывают необходимую медпомощь.

При сегодняшних обстрелах Белгорода и Грайворона пострадали пять человек. В областном центре во время очередной атаки погиб один человек. Он находился в машине во время прилёта.

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