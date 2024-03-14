Двоих выписали: как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие при атаках ВСУ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о состоянии белгородцев, раненных при атаках ВСУ за последние дни. Двоих человек выписали накануне. Четверо остаются в больницах.
В крайне тяжёлом состоянии находится женщина, получившая ранение при атаке на Грайворон 13 марта. Она остаётся в реанимации под аппаратом ИВЛ. Мужчина из Шебекино, который тоже в реанимации, чувствует себя немного лучше — его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
В стабильном, но тяжёлом состоянии находится женщина, пострадавшая при ударе по здании мэрии Белгорода.
Всем раненым оказывают необходимую медпомощь.
При сегодняшних обстрелах Белгорода и Грайворона пострадали пять человек. В областном центре во время очередной атаки погиб один человек. Он находился в машине во время прилёта.