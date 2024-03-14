Двоих выписали: как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие при атаках ВСУ

В крайне тяжёлом состоянии находится женщина, получившая ранение при атаке на Грайворон 13 марта. Она остаётся в реанимации под аппаратом ИВЛ. Мужчина из Шебекино, который тоже в реанимации, чувствует себя немного лучше — его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.