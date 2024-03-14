При обстреле ВСУ пострадал тренажёрный клуб в Белгороде

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Утром ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами. Восемь воздушных целей сбила система ПВО, а на земле зафиксировали повреждения. Рядом с повреждённым зданием судмедэкспертизы повреждён тренажёрный зал.
Судя по фотографиям, опубликованным в местных СМИ, в здании вылетели стёкла.
Напомним, что около 08:30 жители услышали над регионом череду взрывов, затем была объявлена ракетная опасность. В здании судмедэкспертизы пострадали пятый и шестой этажи, очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия. Предварительно, никто не пострадал.
Прилёт был в легковой автомобиль, после чего тот загорелся. Его водитель погиб. Четыре человека пострадали.
Этим утром ВСУ также атаковали Грайворон: снаряд прилетел рядом с продуктовым магазином. Лёгкое ранение руки получил местный житель, от госпитализации он отказался. Повреждения зафиксировали в нескольких квартирах МКД, одном частном доме, магазине, двух учреждениях культуры, трёх авто, а также в зданиях сбытовой компании и газовой службы.