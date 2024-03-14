При обстреле ВСУ пострадал тренажёрный клуб в Белгороде

Этим утром ВСУ также атаковали Грайворон: снаряд прилетел рядом с продуктовым магазином. Лёгкое ранение руки получил местный житель, от госпитализации он отказался. Повреждения зафиксировали в нескольких квартирах МКД, одном частном доме, магазине, двух учреждениях культуры, трёх авто, а также в зданиях сбытовой компании и газовой службы.