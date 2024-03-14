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Пострадавший тренажёрный клуб

При обстреле ВСУ пострадал тренажёрный клуб в Белгороде

14 марта 2024, 07:20
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Пострадавший тренажёрный клуб
О повреждениях сообщил Telegram-канал «Жесть Белгород». В здании выбило окна, о пострадавших информации нет. В Сосновке этим утром также пострадало здание судмедэкспертизы.

Утром ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами. Восемь воздушных целей сбила система ПВО, а на земле зафиксировали повреждения. Рядом с повреждённым зданием судмедэкспертизы повреждён тренажёрный зал.

Судя по фотографиям, опубликованным в местных СМИ, в здании вылетели стёкла.

Напомним, что около 08:30 жители услышали над регионом череду взрывов, затем была объявлена ракетная опасность. В здании судмедэкспертизы пострадали пятый и шестой этажи, очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия. Предварительно, никто не пострадал.

Прилёт был в легковой автомобиль, после чего тот загорелся. Его водитель погиб. Четыре человека пострадали.

Этим утром ВСУ также атаковали Грайворон: снаряд прилетел рядом с продуктовым магазином. Лёгкое ранение руки получил местный житель, от госпитализации он отказался. Повреждения зафиксировали в нескольких квартирах МКД, одном частном доме, магазине, двух учреждениях культуры, трёх авто, а также в зданиях сбытовой компании и газовой службы.

Пострадавший тренажёрный клубПострадавший тренажёрный клуб
Пострадавший тренажёрный клубПострадавший тренажёрный клуб
Пострадавший тренажёрный клубПострадавший тренажёрный клуб
Пострадавший тренажёрный клубПострадавший тренажёрный клуб
Пострадавший тренажёрный клубПострадавший тренажёрный клуб
Пострадавший тренажёрный клуб
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
В Сети появились кадры разрушений в одном из медучреждений Белгорода после прилёта
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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