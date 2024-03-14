Белгородцы находят обломки от сбитых боеприпасов после сильнейшего обстрела

Не обошлось без последствий. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, ещё как минимум трое пострадали. Погибший белгородец находился в автомобиле — прилетело в машину. Она загорелась. Повреждения получили два частных дома и ещё одно здание.