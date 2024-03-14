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Белгородцы находят обломки после серии взрывов

Белгородцы находят обломки от сбитых боеприпасов после сильнейшего обстрела

14 марта 2024, 06:34
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Белгородцы находят обломки после серии взрывов
Около часа назад над Белгородом раздалась серия взрывов. Система ПВО сбила восемь воздушных целей. Местные жители находят обломки от сбитых боеприпасов. Фото опубликовал Telegram-канал «БелПлюс».

Утром 14 марта над Белгородом раздалась серия взрывов. Система ПВО сбила восемь воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что обстрел города вёлся из реактивной системы залпового огня.

Белгородцы заметили в городе обломки сбитых боеприпасов. Фотографиями местные жители делятся в Сети.

В 8:22 в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Над городом раздались громкие звуки, включили сирену. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Отбой объявили в 8:50.

Не обошлось без последствий. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, ещё как минимум трое пострадали. Погибший белгородец находился в автомобиле — прилетело в машину. Она загорелась. Повреждения получили два частных дома и ещё одно здание.

Белгородцы находят обломки после серии взрывовБелгородцы находят обломки после серии взрывов
Белгородцы находят обломки после серии взрывов
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Водитель автомобиля погиб после взрывов в Белгороде, пострадали ещё три человека
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