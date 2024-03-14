Белгородцы находят обломки от сбитых боеприпасов после сильнейшего обстрела

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Утром 14 марта над Белгородом раздалась серия взрывов. Система ПВО сбила восемь воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что обстрел города вёлся из реактивной системы залпового огня.
Белгородцы заметили в городе обломки сбитых боеприпасов. Фотографиями местные жители делятся в Сети.
В 8:22 в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Над городом раздались громкие звуки, включили сирену. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Отбой объявили в 8:50.
Не обошлось без последствий. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, один человек погиб, ещё как минимум трое пострадали. Погибший белгородец находился в автомобиле — прилетело в машину. Она загорелась. Повреждения получили два частных дома и ещё одно здание.