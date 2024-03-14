Власти уточнили масштаб разрушений в Белгороде после обстрела

В результате атаки ВСУ количество повреждённых домов выросло до пяти. В частном секторе повреждены заборы, кровля, фасады и хозпостройки. На место выехали подрядные организации, которые займутся закрытием теплового контура, сообщил мэр Валентин Демидов.