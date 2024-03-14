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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Последствия обстрела 14 марта

Власти уточнили масштаб разрушений в Белгороде после обстрела

14 марта 2024, 07:23
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия обстрела 14 марта

После обстрела в Белгороде повреждены 25 машин

В частном секторе различные разрушения зафиксировали в пяти домах. Также в настоящий момент известно о 25 повреждённых автомобилях. Подробности рассказывает мэр Валентин Демидов.

В результате атаки ВСУ количество повреждённых домов выросло до пяти. В частном секторе повреждены заборы, кровля, фасады и хозпостройки. На место выехали подрядные организации, которые займутся закрытием теплового контура, сообщил мэр Валентин Демидов.

Также в настоящий момент известно о 25 повреждённых автомобилях.

Управы продолжают обход домов.

Напомним, что ранее сообщалось о повреждении здания судмедэкспертизы в Белгороде. Повреждения есть на пятом и шестом этажах учреждения.

Последствия обстрела 14 мартаПоследствия обстрела 14 марта
Последствия обстрела 14 марта Последствия обстрела 14 марта
Последствия обстрела 14 марта Последствия обстрела 14 марта
Последствия обстрела 14 марта
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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