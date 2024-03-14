ВСУ атаковали колонну автомобилей с белгородцами? В Сети появился новый фейк

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Telegram-каналах распространилось видео с якобы обстрелом колонны с мирными жителями около Грайворона. На кадрах мужчина с ранением руки прячется за машиной во время взрывов.
Однако распространяемое видео оказалось фейковым. Эту информацию подтвердил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.
В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности, это не более чем попытки врага дестабилизировать ситуацию в нашем муниципалитете. Доверяйте только проверенной информации и официальным источникам.
Геннадий Бондарев
Отметим, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пострадавшем жителе Грайворона: у того было лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался.