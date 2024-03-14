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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Белгородцам рассказали о новом фейке, распространяющемся в Сети

ВСУ атаковали колонну автомобилей с белгородцами? В Сети появился новый фейк

14 марта 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам рассказали о новом фейке, распространяющемся в Сети

В интернете публикуют видеозапись якобы с обстрелом колонны мирных жителей в Грайвороне. Однако глава округа опроверг эту информацию.

В Telegram-каналах распространилось видео с якобы обстрелом колонны с мирными жителями около Грайворона. На кадрах мужчина с ранением руки прячется за машиной во время взрывов.

Однако распространяемое видео оказалось фейковым. Эту информацию подтвердил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности, это не более чем попытки врага дестабилизировать ситуацию в нашем муниципалитете. Доверяйте только проверенной информации и официальным источникам.
Геннадий Бондарев

Отметим, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пострадавшем жителе Грайворона: у того было лёгкое ранение руки, от госпитализации он отказался.

Фейковое видео
Видео: Telegram-канал Mash
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