Украинская ДРГ прямо сейчас пытается прорваться в Белгородскую область?

Белгородцам сообщили о попытке прорыва ДРГ в регион

О боях на границе сообщили Telegram-каналы, а также российские военкоры. Уточняется, что ДРГ якобы состоит из 30 человек, 12 из которых уже были уничтожены.

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