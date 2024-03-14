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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

Белгородцам сообщили о попытке прорыва ДРГ в регион

Украинская ДРГ прямо сейчас пытается прорваться в Белгородскую область?

14 марта 2024, 07:52
Фото: 1MI

Белгородцам сообщили о попытке прорыва ДРГ в регион

О боях на границе сообщили Telegram-каналы, а также российские военкоры. Уточняется, что ДРГ якобы состоит из 30 человек, 12 из которых уже были уничтожены.

Telegram-канал SHOT сообщает об уничтоженных у границы с Белгородской областью 12 украинских диверсантах и машинах Bradley. Предварительно, ДРГ пытается прорваться на территорию России.

По информации источника, диверсионная группа подошла со стороны деревни Поповка на Украине к белгородскому селу Сподарюшино. В настоящий момент на границе идёт бой якобы с 30 украинскими диверсантами.

Под огнём также оказались Грайворон и Козинка.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако военкор в своём Telegram-канале «Старше Эдды» рассказал про бои в районе Сподарюшино-Поповка. По его данным, противник использует различные дроны, танки и боевые бронированные машины.

О том, что прямо сейчас ВС РФ отражают новые атаки ВСУ, пишет и военкор Александр Коц. По его словам, идёт отражение атаки на погранпост Сподарюшино.

Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО. В населённом пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой.
Александр Коц

Коц добавил, что сейчас идёт стрелковый бой. Ситуация остаётся напряжённой.

Карта соседних сёл, где идёт бойКарта соседних сёл, где идёт бой
Карта соседних сёл, где идёт бой
Фото: Telegram-канал Shot
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