Украинская ДРГ прямо сейчас пытается прорваться в Белгородскую область?

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Telegram-канал SHOT сообщает об уничтоженных у границы с Белгородской областью 12 украинских диверсантах и машинах Bradley. Предварительно, ДРГ пытается прорваться на территорию России.
По информации источника, диверсионная группа подошла со стороны деревни Поповка на Украине к белгородскому селу Сподарюшино. В настоящий момент на границе идёт бой якобы с 30 украинскими диверсантами.
Под огнём также оказались Грайворон и Козинка.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако военкор в своём Telegram-канале «Старше Эдды» рассказал про бои в районе Сподарюшино-Поповка. По его данным, противник использует различные дроны, танки и боевые бронированные машины.
О том, что прямо сейчас ВС РФ отражают новые атаки ВСУ, пишет и военкор Александр Коц. По его словам, идёт отражение атаки на погранпост Сподарюшино.
Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО. В населённом пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой.
Александр Коц
Коц добавил, что сейчас идёт стрелковый бой. Ситуация остаётся напряжённой.