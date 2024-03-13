Грайворон в Белгородской области повторно попал под огонь ВСУ

Ранее днём Грайворон уже попадал под обстрел ВСУ. Во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в— ранило двух женщин. Одной из них оторвало ногу, также она получила открытый перелом руки и осколочные ранения живота.