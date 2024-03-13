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Выбитые окна в администрации Грайворона, архивное фото

Грайворон в Белгородской области повторно попал под огонь ВСУ

13 марта 2024, 18:36
Фото: 1MI
Выбитые окна в администрации Грайворона, архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Грайворон второй раз за вечер попал под огонь ВСУ 13 марта. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как пишет в своём Telegram-канале губернатор Гладков, после повторного обстрела был зафиксирован ещё один прилёт в районе администрации округа. Есть также повреждения в частном домовладении. В городе частично нарушено электроснабжение.

«Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — Вячеслав Гладков.

Ранее днём Грайворон уже попадал под обстрел ВСУ. Во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в— ранило двух женщин. Одной из них оторвало ногу, также она получила открытый перелом руки и осколочные ранения живота.

Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом
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#Белгородская область#Пострадавшие#Губернатор#Украина#Грайворон#Жилой дом#Снаряд#Раненые#Электроснабжение#Белгород#Обстрел#ВСУ#Подомовой обход#Артем Черненко#Аварийные службы
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Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом
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