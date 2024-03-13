Грайворон в Белгородской области повторно попал под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Как пишет в своём Telegram-канале губернатор Гладков, после повторного обстрела был зафиксирован ещё один прилёт в районе администрации округа. Есть также повреждения в частном домовладении. В городе частично нарушено электроснабжение.
«Аварийные службы занимаются переподключением на резервные источники питания. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — Вячеслав Гладков.
Ранее днём Грайворон уже попадал под обстрел ВСУ. Во время обстрела белгородского приграничья со стороны Украины было прямое попадание снаряда в частный жилой дом в— ранило двух женщин. Одной из них оторвало ногу, также она получила открытый перелом руки и осколочные ранения живота.