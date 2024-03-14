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Дым после взрывов в Белгороде

После новых взрывов в Белгороде поднялся дым

14 марта 2024, 08:51
Фото: Bel.ru
Дым после взрывов в Белгороде
Взрывы в городе прогремели в 11:40. Объявлена ракетная опасность. В Белгороде после громких звуков поднимается дым.

В Белгороде вновь прогремели взрывы. Грохот в небе раздался примерно в 11:40. Над городом после взрывов появился столб чёрного дыма.

После случившегося в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Дополнение: отбой объявили в 12:19.

Это уже третий раз за день, когда над Белгородом раздаются сильные взрывы. В первый раз была атака беспилотника — после падения его обломков загорелась сухая трава.

Во второй раз ВСУ ударили по городу из РСЗО: сбито восемь воздушных целей. Погиб один человек — водитель автомобиля. По последним данным, пострадали ещё шестеро.

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