После новых взрывов в Белгороде поднялся дым

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Белгороде вновь прогремели взрывы. Грохот в небе раздался примерно в 11:40. Над городом после взрывов появился столб чёрного дыма.
После случившегося в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Дополнение: отбой объявили в 12:19.
Это уже третий раз за день, когда над Белгородом раздаются сильные взрывы. В первый раз была атака беспилотника — после падения его обломков загорелась сухая трава.
Во второй раз ВСУ ударили по городу из РСЗО: сбито восемь воздушных целей. Погиб один человек — водитель автомобиля. По последним данным, пострадали ещё шестеро.