Культурные учреждения Белгорода вновь закрываются из-за обстрелов

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
После очередных обстрелов Белгорода драмтеатр им. Щепкина сообщил об отмене спектаклей на период с 14 по 17 марта. Деньги за приобретённые билеты зрителям в учреждении пообещали вернуть. Сделать это белгородцы смогут с 19 марта.
Изменения в программе будут и у белгородской филармонии. В учреждении предупредили горожан о переносе концерта «В стиле ретро» на 25 апреля. Мероприятие было запланировано на сегодня. Билеты, которые приобрели зрители, остаются действительными.
Накануне культурные учреждения Белгорода также решили закрыть на фоне атак беспилотников на город. Об отмене мероприятий объявили БГАДТ им. Щепкина, культурный центр «Октябрь», филармония и историко-краеведческий музей. Остальные музеи о закрытии не предупреждали.