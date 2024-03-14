Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Театр

Культурные учреждения Белгорода вновь закрываются из-за обстрелов

14 марта 2024, 10:52
Фото: 1MI
Театр

Зрителей белгородского драмтеатра предупредили об отмене спектаклей

Драмтеатр им. Щепкина сообщил об отмене спектаклей на период с 14 по 17 марта. Касса не будет работать до 18 марта.

После очередных обстрелов Белгорода драмтеатр им. Щепкина сообщил об отмене спектаклей на период с 14 по 17 марта. Деньги за приобретённые билеты зрителям в учреждении пообещали вернуть. Сделать это белгородцы смогут с 19 марта.

Изменения в программе будут и у белгородской филармонии. В учреждении предупредили горожан о переносе концерта «В стиле ретро» на 25 апреля. Мероприятие было запланировано на сегодня. Билеты, которые приобрели зрители, остаются действительными.

Накануне культурные учреждения Белгорода также решили закрыть на фоне атак беспилотников на город. Об отмене мероприятий объявили БГАДТ им. Щепкина, культурный центр «Октябрь», филармония и историко-краеведческий музей. Остальные музеи о закрытии не предупреждали.

В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛА
Узнать подробнее
Читайте также:
Учреждения культуры начинают отменять мероприятия после трагедии в БелгородеЧетверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за суткиИзменится ли режим работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов и атак БПЛА?
#Город#Белгородская область#Культура#Филармония#Театр#Новости Белгорода#Касса#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека
Сегодня, 10:23
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ
Сегодня, 10:32
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:51
ВСУ повторно атаковали белгородское приграничье: пять человек пострадали
Сегодня, 12:36