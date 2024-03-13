В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛА

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Ряд культурных учреждений Белгорода временно не будет работать. Продлится это в течение нескольких дней.
Об отмене мероприятий уже объявил БГАДТ им. Щепкина. Спектакль «Волки и овцы», который был запланирован на 13 марта, отменили. Творческая встреча с Мариной Шепорнёвой по проекту «Всей семьёй» перенесли на другой день. Деньги зрителям пообещали вернуть.
В культурном центре «Октябрь» сообщили, что учреждение уходит на творческие каникулы. В онлайн-формате с посетителями КЦ останется до 17 марта.
В филармонии также объявили, что 13 по 17 марта касса в учреждении не работает.
О закрытии объявил и историко-краеведческий музей. В его группе в соцсети сообщили, что музей будет закрыт по техническим причинам.
Ранее культурные учреждения отменяли мероприятия в связи с трагедией в Белгороде 15 февраля. В частности, драмтеатр имени Щепкина перенёс спектакль «Горе от ума» на апрель.