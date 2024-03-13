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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Некоторые культурные учреждения в Белгороде не будут работать

В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛА

13 марта 2024, 12:17
Фото: 1MI

Некоторые культурные учреждения в Белгороде не будут работать

Учреждения культуры в городе отменяют мероприятия на фоне продолжающихся атак ВСУ. В число этих учреждений вошли филармония, драмтеатр, КЦ «Октябрь» и историко-краеведческий музей. Другие музеи отмену пока не объявляли.

Ряд культурных учреждений Белгорода временно не будет работать. Продлится это в течение нескольких дней.

Об отмене мероприятий уже объявил БГАДТ им. Щепкина. Спектакль «Волки и овцы», который был запланирован на 13 марта, отменили. Творческая встреча с Мариной Шепорнёвой по проекту «Всей семьёй» перенесли на другой день. Деньги зрителям пообещали вернуть.

В культурном центре «Октябрь» сообщили, что учреждение уходит на творческие каникулы. В онлайн-формате с посетителями КЦ останется до 17 марта.

В филармонии также объявили, что 13 по 17 марта касса в учреждении не работает.

О закрытии объявил и историко-краеведческий музей. В его группе в соцсети сообщили, что музей будет закрыт по техническим причинам.

Ранее культурные учреждения отменяли мероприятия в связи с трагедией в Белгороде 15 февраля. В частности, драмтеатр имени Щепкина перенёс спектакль «Горе от ума» на апрель.

Учреждения культуры начинают отменять мероприятия после трагедии в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Культура#Филармония#Театр#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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