В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛА

Об отмене мероприятий уже объявил БГАДТ им. Щепкина. Спектакль «Волки и овцы», который был запланирован на 13 марта, отменили. Творческая встреча с Мариной Шепорнёвой по проекту «Всей семьёй» перенесли на другой день. Деньги зрителям пообещали вернуть.