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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Фото театра

Учреждения культуры начинают отменять мероприятия после трагедии в Белгороде

15 февраля 2024, 13:41
Фото: vk.com/bgadt
Фото театра

После трагедии в Белгороде БГАДТ отменил спектакль

Постановку решили перенести в связи с трагическими событиями и из соображений безопасности. Выступление состоится в апреле. Точную дату назовут позже, сообщили в группе драмтеатра им. Щепкина в соцсети.

В связи со случившейся трагедией в Белгороде драмтеатр имени Щепкина перенёс спектакль «Горе от ума» на апрель. Конкретную дату назовут позже. У белгородцев есть возможность сдать билеты.

«В связи с трагическими событиями в Белгороде и заботой о нашей общей безопасности мы переносим сегодняшний спектакль „Горе от ума“ на апрель. Конкретную дату сообщим вам дополнительно. Желающие сдать билеты могут это сделать в кассе и онлайн», — говорится в сообщении в группе учреждения.

8 февраля театр также перенёс спектакль «Абсолютно счастливые люди» по рассказам Василия Шукшина. Причиной тогда стала очередная атака ВСУ. Постановку тоже решили перенести на апрель. На какую конкретно дату, пока не называлось.

После атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакль
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