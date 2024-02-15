Учреждения культуры начинают отменять мероприятия после трагедии в Белгороде

«В связи с трагическими событиями в Белгороде и заботой о нашей общей безопасности мы переносим сегодняшний спектакль „Горе от ума“ на апрель. Конкретную дату сообщим вам дополнительно. Желающие сдать билеты могут это сделать в кассе и онлайн», — говорится в сообщении в группе учреждения.