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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Пострадавшее авто

Число повреждённых машин после удара по Белгороду увеличилось

15 февраля 2024, 12:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Пострадавшее авто

В результате атаки на Белгород повреждено 25 автомобилей

Обновлённую информацию сообщил мэр Валентин Демидов. Известно о 25 пострадавших автомобилях.

Появились обновлённые данные о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ. Стало известно о 25 повреждённых автомобилях, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Разрушения также есть в частных и многоквартирных домах, трёх хозсубъектах. Специалисты из управ фиксируют повреждения и составляют акты. Восстанавливать в первую очередь будут окна в домах.

Напомним, в Минздраве РФ сообщили, что в результате атаки погибли шесть человек. Один из них — ребёнок. Речь идёт о четырёхмесячном малыше, который погиб во время прогулки.

Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось
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