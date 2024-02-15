Число повреждённых машин после удара по Белгороду увеличилось

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Появились обновлённые данные о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ. Стало известно о 25 повреждённых автомобилях, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Разрушения также есть в частных и многоквартирных домах, трёх хозсубъектах. Специалисты из управ фиксируют повреждения и составляют акты. Восстанавливать в первую очередь будут окна в домах.
Напомним, в Минздраве РФ сообщили, что в результате атаки погибли шесть человек. Один из них — ребёнок. Речь идёт о четырёхмесячном малыше, который погиб во время прогулки.