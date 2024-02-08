После атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакль

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Сегодня в 18:00 на сцене драмтеатра должны были показать постановку «Абсолютно счастливые люди» по рассказам Василия Шукшина. Однако, после работы ПВО над Белгородом спектакль решили отменить.
Постановку решили перенести на более позднее время — на апрель. Точную дату драмтеатр сообщит позже, написали в официальной группе театра.
Напомним, что на подлёте к городу были сбиты 12 реактивных снарядов ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения зафиксировали в домах и строящемся детском саду в Белгородском районе. Кроме того, были повреждены три машины.