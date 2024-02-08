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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

После атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакль

После атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакль

8 февраля 2024, 17:25
Фото: группа драмтеатра им. Щепкина в ВК
8 февраля должен был состояться показ постановки «Абсолютно счастливые люди» по рассказам Василия Шукшина.

Сегодня в 18:00 на сцене драмтеатра должны были показать постановку «Абсолютно счастливые люди» по рассказам Василия Шукшина. Однако, после работы ПВО над Белгородом спектакль решили отменить.

Постановку решили перенести на более позднее время — на апрель. Точную дату драмтеатр сообщит позже, написали в официальной группе театра.

Напомним, что на подлёте к городу были сбиты 12 реактивных снарядов ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения зафиксировали в домах и строящемся детском саду в Белгородском районе. Кроме того, были повреждены три машины.

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#Общество#Спектакль#Новости Белгорода#Драмтеатр#Белгород#Алина Харина#Белгородский драмтеатр
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