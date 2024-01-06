«Мы были на сцене»: актёры драмтеатра — о трагедии в Белгороде 30 декабря

Актёры драмтеатра рассказали об атаке на Белгород 30 декабря

Артисты театра им. Щепкина поделились подробностями об обстреле, которому Белгород подвергся 30 декабря. В тот момент они выступали перед зрителями. Им с последними пришлось спускаться в цокольное помещение. Видео с рассказом о происшествии опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».