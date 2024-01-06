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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Актёры драмтеатра рассказали об обстреле 30 декабря

«Мы были на сцене»: актёры драмтеатра — о трагедии в Белгороде 30 декабря

6 января 2024, 09:29
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Актёры драмтеатра рассказали об обстреле 30 декабря

Актёры драмтеатра рассказали об атаке на Белгород 30 декабря

Артисты театра им. Щепкина поделились подробностями об обстреле, которому Белгород подвергся 30 декабря. В тот момент они выступали перед зрителями. Им с последними пришлось спускаться в цокольное помещение. Видео с рассказом о происшествии опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

Артисты драмтеатра им. Щепкина Наталья Ткаченко и Виталий Чикалов рассказали, как пережили трагедию, произошедшую в Белгороде 30 декабря. В тот день они проводили детский новогодний спектакль и находились на сцене, когда услышали приближение громких звуков, взрывов.

«Стало понятно, что необходимо спуститься в безопасное место», — поделилась Наталья.

Затем администраторы учреждения стали уводить зрителей в цокольное помещение.

«Там вы находились все вместе: зрители, работники, юные зрители. Им всячески оказывалась помощь — выдавали воду и интересовались здоровьем», — продолжил рассказ Виталий Чикалов.

Артистка Наталья Ткаченко также добавила, что дети на удивление вели себя хорошо и «даже находились в хорошем настроении». В какой-то момент девочка просто стала раздавать артистам конфеты.

Также актёры рассказали, что после того, как стало потише, людей небольшими группами начали отпускать по домам.

Актёры драмтеатра рассказали об обстреле 30 декабря
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
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