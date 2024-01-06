«Мы были на сцене»: актёры драмтеатра — о трагедии в Белгороде 30 декабря

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Артисты драмтеатра им. Щепкина Наталья Ткаченко и Виталий Чикалов рассказали, как пережили трагедию, произошедшую в Белгороде 30 декабря. В тот день они проводили детский новогодний спектакль и находились на сцене, когда услышали приближение громких звуков, взрывов.
«Стало понятно, что необходимо спуститься в безопасное место», — поделилась Наталья.
Затем администраторы учреждения стали уводить зрителей в цокольное помещение.
«Там вы находились все вместе: зрители, работники, юные зрители. Им всячески оказывалась помощь — выдавали воду и интересовались здоровьем», — продолжил рассказ Виталий Чикалов.
Артистка Наталья Ткаченко также добавила, что дети на удивление вели себя хорошо и «даже находились в хорошем настроении». В какой-то момент девочка просто стала раздавать артистам конфеты.
Также актёры рассказали, что после того, как стало потише, людей небольшими группами начали отпускать по домам.