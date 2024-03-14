Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона. Он отметил, что последние дни были очень неспокойными, поэтому было принято решение приостановить работу торговых центров.
Ранее сообщалось о приостановке работы «Сити Молла» и «Мега Гринна» до конца этого дня, 14 марта. Чуть позже аналогичное решение принял и ТЦ «Рио», он же отменил все детские мероприятия, которые были запланированы на 16 и 17 марта.
Глава региона отметил, что пока приостановка работы ТЦ будет действовать один день — сегодня. Однако если обстановка останется неспокойной в ближайшие дни, такое решение продлят.
«Самое главное — это вопрос безопасности», — подчеркнул Гладков.
Помимо торговых центров, начали закрываться и крупные развлекательные объекты. В их число вошли аквапарк «Лазурный», парк аттракционов «Калейдоскоп», зоопарк и Пикник-парк.
Белгородцы начали просить закрыть торговые центры ещё вчера, 13 марта.
Подобное решение из-за неспокойной оперативной обстановки принимали в январе: тогда торговые центры закрыли на несколько дней. После открытия график их работы был сокращён: они закрывались в 20:00.