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Торговый центр

Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ

14 марта 2024, 12:51
Фото: 1MI
Торговый центр

Гладков уточнил режим работы ТЦ после обстрелов Белгорода

Такое решение примут в случае ухудшения оперативной обстановки. На сегодняшний день три крупных ТРЦ Белгорода не работают. Планируется, что работу они возобновят завтра, однако этого может не случиться, если ВСУ продолжат атаковать регион.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона. Он отметил, что последние дни были очень неспокойными, поэтому было принято решение приостановить работу торговых центров.

Ранее сообщалось о приостановке работы «Сити Молла» и «Мега Гринна» до конца этого дня, 14 марта. Чуть позже аналогичное решение принял и ТЦ «Рио», он же отменил все детские мероприятия, которые были запланированы на 16 и 17 марта.

Глава региона отметил, что пока приостановка работы ТЦ будет действовать один день — сегодня. Однако если обстановка останется неспокойной в ближайшие дни, такое решение продлят.

«Самое главное — это вопрос безопасности», — подчеркнул Гладков.

Помимо торговых центров, начали закрываться и крупные развлекательные объекты. В их число вошли аквапарк «Лазурный», парк аттракционов «Калейдоскоп», зоопарк и Пикник-парк.

Белгородцы начали просить закрыть торговые центры ещё вчера, 13 марта.

Подобное решение из-за неспокойной оперативной обстановки принимали в январе: тогда торговые центры закрыли на несколько дней. После открытия график их работы был сокращён: они закрывались в 20:00.

Изменится ли режим работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов и атак БПЛА?
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Режим работы#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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