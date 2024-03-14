Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ

Ранее сообщалось о приостановке работы «Сити Молла» и «Мега Гринна» до конца этого дня, 14 марта. Чуть позже аналогичное решение принял и ТЦ «Рио», он же отменил все детские мероприятия, которые были запланированы на 16 и 17 марта.