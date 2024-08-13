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2024
Аптеки в Белгороде изменили режим работы. Причины назвали городские власти
13 августа, 14:05
Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?
17 мая, 09:25
Четыре крупных развлекательных объекта приостановили работу после ЧП в Белгороде
14 марта, 13:33
Торговые центры в Белгороде могут закрыть на несколько дней на фоне обстрелов ВСУ
14 марта, 12:51
Закрылись на фоне обстрелов: крупные ТРЦ в Белгороде приостановили работу
14 марта, 10:42
В мэрии уточнили, почему не все магазины в Белгороде будут работать до восьми вечера
22 января, 15:03
Теперь на Народном бульваре: ещё одно «удачное расположение» продают в Белгороде
Помещение на Народном бульваре в Белгороде выставлено на продажу. Общая площадь — 639 м². Предложенная цена составляет 50 миллионов рублей.
11 января, 07:12
2023
В Белгороде на повороте на пляж «Берега» отрегулировали светофор
26 августа 2023, 13:31
Как будут учиться школьники в Белгороде и всё ли хорошо с работой ДНД?
10 августа 2023, 15:30
В Шебекино снова заработали почтовые отделения
15 июля 2023, 15:36
Две парковки в Белгороде изменили режим работы
Парковки из закрытых стали открытыми плоскостными, сообщили в мэрии.
8 февраля 2023, 17:38
2022
ПАО «Россети Центр» ввело на территории Белгородской области особый режим работы
Энергетики усилят круглосуточный контроль за работой электросетевого комплекса. Данное решение принял штаб ПАО «Россети Центр».
13 сентября 2022, 10:41
Вячеслав Гладков: Школы будут работать очно, если это безопасно
9 марта 2022, 06:32

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