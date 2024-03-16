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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Торговые центры Белгорода и района останутся закрытыми ещё два дня

Торговые центры Белгорода и района останутся закрытыми ещё два дня

16 марта 2024, 10:35
Фото: 1MI
Решение приняли региональные власти. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

По данным губернатора, от жителей региона поступает много обращений. Исходя из текущей обстановки региональные власти приняли решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. ⠀

Напомним, ранее оперативный штаб рекомендовал торговым центрам приостановить работу 14 и 15 марта. Вслед за ТЦ закрылись кафе, рестораны и фитнес-центры.

Стоить отметить, что за последние два дня «Сити Молл» дважды оказался под обстрелом ВСУ. 16 марта фасад здания ТЦ посекло осколками. Также под огнём было офисное здание на улице Благодатная. Никто не пострадал.

Что касается дополнительных занятий, часть организаций их проводит удалённо. 

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#Новости Белгорода#Закрытие#Кафе#Обращения#Торговые центры#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#Удалённое обучение#Региональные власти#Рестораны#Офисное здание
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