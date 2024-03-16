Торговые центры Белгорода и района останутся закрытыми ещё два дня

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По данным губернатора, от жителей региона поступает много обращений. Исходя из текущей обстановки региональные власти приняли решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. ⠀
Напомним, ранее оперативный штаб рекомендовал торговым центрам приостановить работу 14 и 15 марта. Вслед за ТЦ закрылись кафе, рестораны и фитнес-центры.
Стоить отметить, что за последние два дня «Сити Молл» дважды оказался под обстрелом ВСУ. 16 марта фасад здания ТЦ посекло осколками. Также под огнём было офисное здание на улице Благодатная. Никто не пострадал.
Что касается дополнительных занятий, часть организаций их проводит удалённо.