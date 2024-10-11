Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»

Торговый центр «Сити Молл» в Белгороде попал под обстрел ВСУ 25 мая. На сегодняшний день некоторые арендаторы открыли свои точки. По своей воле? В редакцию Бел.Ру обратился отец сотрудницы, которая работает на ИП в ТЦ.