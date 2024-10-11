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Кафе

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Октябрь
Белгород в 2023-м: магазинов и ресторанов стало меньше
Опубликован паспорт Белгорода на 2023 год. Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько в прошлом году изменилось количество предприятий торговли по сравнению с 2022 годом.
11 октября, 07:39
Сентябрь
Белгородец обворовал кафе за то, что когда-то ему там приготовили невкусную шаурму
4 сентября, 14:37
Июль
Мэр Белгорода: Прогнозируем рост показателя плотности бизнеса к концу 2024 года
8 июля, 07:34
Июнь
«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
В ООО «Ресторан Ривьера» сменился генеральный директор. С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого руководильницей была Вера Горина.
26 июня, 06:52
Предпринимателям от общепита в Белгороде сделают послабление
11 июня, 13:22
Обед может прервать тревога: как работают летние площадки при кафе в Белгороде?
11 июня, 07:19
Разрешено ли кафе в Белгороде открывать летние площадки?
5 июня, 12:25
Май
Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник
31 мая, 14:32
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Торговый центр «Сити Молл» в Белгороде попал под обстрел ВСУ 25 мая. На сегодняшний день некоторые арендаторы открыли свои точки. По своей воле? В редакцию Бел.Ру обратился отец сотрудницы, которая работает на ИП в ТЦ.
28 мая, 06:12
Мэрия Белгорода опять просит признать кафе в центре города банкротом
Заявление о признании банкротом кафе «У камина» поступило в Арбитражный суд Белгородской области. По данным в картотеке судебных дел, кафе должно мэрии больше 800 тысяч рублей. Что ещё известно о деле, узнали журналисты Бел.Ру.
17 мая, 08:07
Апрель
Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут
19 апреля, 14:28
«Они ведь такого не ели». Белгородский активист купил дворникам печенье за 200 рублей
Активист и «главный по еде» в Белгороде Дмитрий Ткаченко купил сотрудникам УБГБ печенье за 200 рублей и кофе. Свой поступок блогер запечатлел на камеру и поделился кадрами в Сети.
1 апреля, 12:30
В кафе Воронежа произошёл взрыв: что известно о ЧП в соседнем регионе
Минувшей ночью в кафе в Воронеже на улице Ленина произошёл взрыв. В здании повреждены стёкла. Как сообщают СМИ, причиной произошедшего стал конфликт интересов предпринимателей.
1 апреля, 09:15
Март
Известный ресторатор запустил проект помощи белгородскому общепиту
Желающие принять участие в проекте могут сделать пожертвование для белгородских заведений. Деньги направят на аренду и зарплату сотрудников, а также продуктовые наборы для врачей и спасателей. Подробности о проекте рассказал предприниматель Александр Сысоев.
29 марта, 12:00
Шаурмичная загорелась в Белгороде из-за жира в вытяжке
24 марта, 13:00
Торговые центры Белгорода и района останутся закрытыми ещё два дня
16 марта, 10:35
Не работаем или повышаем тариф: как доставляли еду на фоне обстрелов Белгорода
15 марта, 09:04
Белгородские кафе и рестораны объявили о закрытии
14 марта, 12:01
Учёные белгородского университета выпустили уникальный разговорник для африканцев
Как сообщила в своём блоге ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская, разговорник будет очень востребован, так как на языке лингала говорят миллионы жителей Африканского континента.
3 марта, 16:36
Февраль
Споры, игрушка и новая «голая вечеринка»: что произошло на Белгородчине сегодня?
29 февраля, 15:30

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