В одном из крупных ТЦ Белгорода всё-таки решили оклеить окна бронеплёнкой

Другой крупный ТЦ — «Сити Молл» — решил не оклеивать стёкла фасада и купола бронеплёнкой. Как объяснили на страницах в соцсетях торгового центра, фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов. Наружный слой — это закалённое стекло. Несмотря на это, во время ракетной опасности посетителям всё равно рекомендуют отходить подальше от стёкол в более безопасные места.