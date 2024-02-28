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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Окна в ТЦ «Мега Гринн» оклеивают бронеплёнкой

В одном из крупных ТЦ Белгорода всё-таки решили оклеить окна бронеплёнкой

28 февраля 2024, 11:45
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Окна в ТЦ «Мега Гринн» оклеивают бронеплёнкой

Окна в ТЦ «Мега Гринн» в Белгороде оклеивают бронеплёнкой

Белгородка поделилась фотографиями того, как в «Мега Гринне» рабочие оклеивают окна бронеплёнкой. Фотографии сделаны на входе на первом этаже. Снимки опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1».

ТЦ «Мега Гринн» в Белгороде решил обезопасить посетителей, оклеив стёкла бронеплёнкой. Этим сегодня занимались рабочие на первом этаже на входе в торговый центр. Процесс сняла на фото местная жительница и добавила, что давно пора это сделать.

Другой крупный ТЦ — «Сити Молл» — решил не оклеивать стёкла фасада и купола бронеплёнкой. Как объяснили на страницах в соцсетях торгового центра, фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов. Наружный слой — это закалённое стекло. Несмотря на это, во время ракетной опасности посетителям всё равно рекомендуют отходить подальше от стёкол в более безопасные места.

Добавим, что входы в торговые центры города решили обезопасить. Там появились бетонные блоки — такие же, как у остановок.

Окна в ТЦ «МегаГринн» оклеивают бронеплёнкойОкна в ТЦ «МегаГринн» оклеивают бронеплёнкой
Окна в ТЦ «МегаГринн» оклеивают бронеплёнкойОкна в ТЦ «МегаГринн» оклеивают бронеплёнкой
Окна в ТЦ «МегаГринн» оклеивают бронеплёнкой
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В белгородском ТЦ объяснили, почему не защищают стеклянные фасады и купол плёнкой
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#Город#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Торговые центры#Белгород#Наталья Корявых
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