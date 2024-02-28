В одном из крупных ТЦ Белгорода всё-таки решили оклеить окна бронеплёнкой

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
ТЦ «Мега Гринн» в Белгороде решил обезопасить посетителей, оклеив стёкла бронеплёнкой. Этим сегодня занимались рабочие на первом этаже на входе в торговый центр. Процесс сняла на фото местная жительница и добавила, что давно пора это сделать.
Другой крупный ТЦ — «Сити Молл» — решил не оклеивать стёкла фасада и купола бронеплёнкой. Как объяснили на страницах в соцсетях торгового центра, фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов. Наружный слой — это закалённое стекло. Несмотря на это, во время ракетной опасности посетителям всё равно рекомендуют отходить подальше от стёкол в более безопасные места.
Добавим, что входы в торговые центры города решили обезопасить. Там появились бетонные блоки — такие же, как у остановок.