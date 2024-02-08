В белгородском ТЦ объяснили, почему не защищают стеклянные фасады и купол плёнкой

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В «Сити Молле» ответили на вопрос, почему ТЦ не оклеивает плёнкой стеклянные фасады и купол. Эти части здания сделаны из двухслойных стеклопакетов — закалённого стекла с наружной стороны фасада и триплекса с внутренней стороны. Триплекс состоит из трёх слоёв — стекло/плёнка/стекло. В ТЦ отметили, что при механическом повреждении он не должен осыпаться, потому что плёнка сдерживает на месте повреждённое стекло.
При этом в «Сити Молле» рекомендовали при объявлении ракетной опасности не подходить к окнам, которые выходят на улицу, а также стоять под стеклянной крышей. Посетителям посоветовали перейти в наиболее безопасные места.
Ранее в Белгороде во время оперсовещания обсудили вопрос безопасности при проведении занятий в центре «Сирень». В здании есть витражные окна. Министр спорта области заявила, что в зале фасады сделаны из калёного стекла, которое защищает от внешнего воздействий. Вячеслав Гладков отметил, что такое стекло не защитит от осколков, оно влияет только на их размер, на которое распадётся окно. Губернатор поручил встретиться с родителями, пройтись по учреждению, посмотреть, есть ли там безопасные места и укрытия.