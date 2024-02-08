В белгородском ТЦ объяснили, почему не защищают стеклянные фасады и купол плёнкой

Ранее в Белгороде во время оперсовещания обсудили вопрос безопасности при проведении занятий в центре «Сирень». В здании есть витражные окна. Министр спорта области заявила, что в зале фасады сделаны из калёного стекла, которое защищает от внешнего воздействий. Вячеслав Гладков отметил, что такое стекло не защитит от осколков, оно влияет только на их размер, на которое распадётся окно. Губернатор поручил встретиться с родителями, пройтись по учреждению, посмотреть, есть ли там безопасные места и укрытия.