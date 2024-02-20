Владельцев белгородских торговых центров обяжут установить защитные конструкции

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
В ходе прямой линии к губернатору обратилась белгородка Диана. Она рассказала, что на Центральном рынке в Белгороде негде укрыться от обстрелов.
Во время последнего обстрела наблюдала, как некоторые сидели в своих модулях, забившись в угол, ведь жестяные крыши не спасут. На остановках поставили укрытия, обложили песком и блоками. Надо придумать какие-то укрытия, которые находятся на рынке.
Диана
Гладков согласился, отметив, что тема установки защитных модулей на остановках будет развиваться дальше.
Думаю, что в этот процесс должны быть вовлечены и владельцы торговых центров, и Центрального рынка. Я не думаю, что будет большая финансовая нагрузка. Уверен, что они должны в обязательном порядке побеспокоиться и о продавцах, и о покупателях. На ближайшем заседании оперативного штаба мы примем решение, которое обязывает установку данных защитных конструкций.
Вячеслав Гладков