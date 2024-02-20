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Published Сегодня, 17:00

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Владельцев белгородских торговых центров обяжут установить защитные конструкции

Владельцев белгородских торговых центров обяжут установить защитные конструкции

20 февраля 2024, 17:00
Фото: 1MI
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. При этом он выразил надежду, что владельцы торговых центров установят защитные конструкции самостоятельно, до решения оперативного штаба.

В ходе прямой линии к губернатору обратилась белгородка Диана. Она рассказала, что на Центральном рынке в Белгороде негде укрыться от обстрелов.

Во время последнего обстрела наблюдала, как некоторые сидели в своих модулях, забившись в угол, ведь жестяные крыши не спасут. На остановках поставили укрытия, обложили песком и блоками. Надо придумать какие-то укрытия, которые находятся на рынке.
Диана

Гладков согласился, отметив, что тема установки защитных модулей на остановках будет развиваться дальше.

Думаю, что в этот процесс должны быть вовлечены и владельцы торговых центров, и Центрального рынка. Я не думаю, что будет большая финансовая нагрузка. Уверен, что они должны в обязательном порядке побеспокоиться и о продавцах, и о покупателях. На ближайшем заседании оперативного штаба мы примем решение, которое обязывает установку данных защитных конструкций.
Вячеслав Гладков
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#Песок#Новости Белгорода#Остановки#Продавцы#Белгород#Кристина Семенчук#Оперативный штаб#Центральный рынок#Модули#Покупатели#Блоки#Обстрелы#Глава региона
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