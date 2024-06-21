Покупатели

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Пройдут ли летом и осенью ярмарки в Белгородской области? Ответ правительства
21 июня, 17:35
«Сити Молл» не закрылся после очередных «прилётов»: людей мало, продавцы скучают
29 мая, 13:45
Владельцев белгородских торговых центров обяжут установить защитные конструкции
20 февраля, 17:00
2023
Будет дешевле? Белгородский эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жильё
21 сентября 2023, 08:41
2022
Как фармацевту обезопасить себя от токсичных покупателей
28 февраля 2022, 09:49
Клиенты Tele2 в Белгороде стали выбирать более дорогие смартфоны
3 февраля 2022, 12:24
2020
От первых лиц: о работе социальных ярмарок в Белгороде
22 мая 2020, 13:38

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