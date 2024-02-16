Мешки с песком на остановках в Белгороде меняют на бетонные укрытия

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Как Бел.Ру сообщили подписчики, с одной из остановок на улице Костюкова городские службы вывезли все мешки с песком. На следующий день возле остановки стали устанавливать бетонные конструкции. При этом на остановке с другой стороны дороги мешки остались.
Первые мешки с песком стали появляться в Белгороде в начале января этого года. Всего по городу укрепили более 400 остановок: на момент публикации часть объектов была укрыта мешками, часть — бетоном.
Бел.Ру направило в горадминистрацию запрос с целью выяснить, какую работу собираются провести службы по данному направлению.
Ранее белгородцы писали о том, что мешки с песком наносят городу урон. На одной из остановок тяжёлые мешки продавили стекло, где-то из-за песка появилось много грязи, а сами конструкции из мешков разрушались.