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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Мешки с песком на остановках в Белгороде меняют на бетонные укрытия

Мешки с песком на остановках в Белгороде меняют на бетонные укрытия

16 февраля 2024, 12:48
Фото: Bel.ru
После череды мощных обстрелов Белгорода остановки для ожидания общественного транспорта в городе стали укреплять мешками с песком. Подписчики Бел.Ру заметили, что на некоторых остановках мешки недавно убрали: вероятно, чтобы заменить их на бетонные конструкции.

Как Бел.Ру сообщили подписчики, с одной из остановок на улице Костюкова городские службы вывезли все мешки с песком. На следующий день возле остановки стали устанавливать бетонные конструкции. При этом на остановке с другой стороны дороги мешки остались.

Фото: Bel.ru

Первые мешки с песком стали появляться в Белгороде в начале января этого года. Всего по городу укрепили более 400 остановок: на момент публикации часть объектов была укрыта мешками, часть — бетоном.

Видео: Bel.ru

Бел.Ру направило в горадминистрацию запрос с целью выяснить, какую работу собираются провести службы по данному направлению.

Ранее белгородцы писали о том, что мешки с песком наносят городу урон. На одной из остановок тяжёлые мешки продавили стекло, где-то из-за песка появилось много грязи, а сами конструкции из мешков разрушались.

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