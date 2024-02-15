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Posted Вчера, 15:00

Published Вчера, 15:00

Modified Вчера, 15:02

Updated Вчера, 15:02

В Белгороде объяснили, почему используют на остановках укрытия для Минобороны

Как спастись: почему укрытия на улицах Белгорода именно такие?

15 февраля 2024, 15:00
Фото: Мэрия Белгорода

В Белгороде объяснили, почему используют на остановках укрытия для Минобороны

Жители областного центра пожаловались на то, что не все желающие при ракетной опасности могут поместиться в укрытия на остановках. Журналисты Бел.Ру выяснили, какова вместимость каждого из модульных укрытий и кто их разработал.

7 февраля из-за обстрелов жители Белгорода испытали модульные конструкции на практике. Однако поместиться внутри укрытия смогли не все желающие. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию областного центра, чтобы власти рассказали, какова вместимость каждого из модульных укрытий и кто их разработал.

В ответе было указано, что на сегодняшний день на территории Белгорода в общественных местах и на остановках установлено 200 укрытий. Они выполнены из железобетонных конструкций, прошедших испытание и имеющих асимметричный тамбурный вход, защищающий от поражения фугасного и осколочного воздействия. Внутри укрытий — информационные стенды.

Власти добавили, что конструкции изготовлены из высокопрочной марки бетона, а их усиление достигается за счёт армирования. Такие же конструкции использует для защиты Минобороны РФ.

Расчёт укрываемых в модульных укрытиях производится в соответствии со сводом правил Минстроя России — из общей площади безопасного места в укрытии 0,6 кв. м. на одного укрываемого.

Что касается дальнейших планов по оборудованию укрытий, в мэрии сообщили, что специалисты сейчас проводят анализ количества необходимых дополнительно модулей.

Мы также поинтересовались про укрытия на улице Щорса. Городские власти отметили, что сейчас на данном участке установлены 22 защитные конструкции.

Убрать укрытие подальше от газопровода не смогли из-за отсутствия техники
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