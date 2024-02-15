Как спастись: почему укрытия на улицах Белгорода именно такие?

В ответе было указано, что на сегодняшний день на территории Белгорода в общественных местах и на остановках установлено 200 укрытий. Они выполнены из железобетонных конструкций, прошедших испытание и имеющих асимметричный тамбурный вход, защищающий от поражения фугасного и осколочного воздействия. Внутри укрытий — информационные стенды.