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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Укрытие рядом с газопроводом в Разумном

Убрать укрытие подальше от газопровода не смогли из-за отсутствия техники

15 февраля 2024, 08:33
Фото: страница губернатора в соцсети
Укрытие рядом с газопроводом в Разумном

Установленное возле газопровода укрытие под Белгородом до сих пор не перенесли

Защитную конструкцию вблизи газопровода установили в Разумном. Глава Белгородского района пообещала, что ситуацию с укрытием решат на следующей неделе. Пока же для выполнения работ не хватает техники.

Жительница микрорайона Новая Заря в Разумном снова попросила перенести укрытие на безопасное расстояние. Сейчас защитная конструкция установлена рядом с газопроводом.

Мало того, что укрытие одно на всём массиве, так оно ещё рядом с газопроводом. Для чего это сделано? Уж точно не для безопасности людей. Если не осколками, так от взрыва газа пострадают люди.
белгородка

Женщина сообщила, что глава района пообещала принять меры, однако ситуация до сих пор не изменилась.

Ситуацию объяснила глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что в настоящий момент вся имеющаяся техника задействована на других объектах. Поэтому работы по переносу укрытия планируют выполнить на следующей неделе.

Напомним, что соответствующую жалобу белгородка оставляла в начале недели. Тогда глава сообщила, что на место выезжали специалисты и что модульное укрытие перенесут в ближайшее время.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Газопровод#Разумное#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Алина Харина#Укрытие#Анна Куташова
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