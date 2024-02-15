Убрать укрытие подальше от газопровода не смогли из-за отсутствия техники

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Жительница микрорайона Новая Заря в Разумном снова попросила перенести укрытие на безопасное расстояние. Сейчас защитная конструкция установлена рядом с газопроводом.
Мало того, что укрытие одно на всём массиве, так оно ещё рядом с газопроводом. Для чего это сделано? Уж точно не для безопасности людей. Если не осколками, так от взрыва газа пострадают люди.
белгородка
Женщина сообщила, что глава района пообещала принять меры, однако ситуация до сих пор не изменилась.
Ситуацию объяснила глава Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что в настоящий момент вся имеющаяся техника задействована на других объектах. Поэтому работы по переносу укрытия планируют выполнить на следующей неделе.
Напомним, что соответствующую жалобу белгородка оставляла в начале недели. Тогда глава сообщила, что на место выезжали специалисты и что модульное укрытие перенесут в ближайшее время.