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восстановление сгоревшего ТЦ в Шебекино

Сгоревший после обстрела белгородский торговый центр строят заново

17 февраля 2024, 18:47
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
восстановление сгоревшего ТЦ в Шебекино
Речь идёт о ТЦ «Галерея», который полностью сгорел после атаки ВСУ в 2023 году. Здание строят заново, закончить работы должны через пару месяцев, сообщил Вячеслав Гладков.

Собственнику компенсировали часть причинённого ущерба. Восстановить объект должны весной 2024 года, рассказал губернатор после рабочей поездки в Шебекино с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым. Площадь торгового центра составляла 450 квадратных метров.

«Осмотрели пострадавшую после массированных обстрелов ВСУ торговую площадку „Галерея“. Здание ТЦ полностью выгорело после попадания снарядов. Часть ущерба собственнику уже была компенсирована. На сегодняшний день торговый центр общей площадью 450 квадратных метров возводится с нуля. Сейчас в здании активно ведутся работы, чтобы уже через пару месяцев он вновь открылся», — сообщил глава региона.

Пострадавшему от обстрелов бизнесу помогают стабилизировать деятельность, восстанавливать инфраструктуру, закупать сырьё. На эти цели выделили 3,3 млрд рублей. Также пострадавшим организациям предоставили отсрочку по уплате налогов.

Правительство РФ выделило Белгородской области дотацию на 4,2 млрд рублей. Деньги пойдут на поддержку пострадавших жителей региона и бизнеса.

Гладков отметил, что планируемое создание особой экономической зоны на территории Шебекинского округа поможет быстрее восстановить там экономику.

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