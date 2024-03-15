«В офисе никого не было»: сотрудники показали последствия прилёта в ТЦ в Белгороде

ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» утром 15 марта. В городе объявляли ракетную опасность. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, повреждения зафиксировали в 33 квартирах в 14 многоэтажках. Также стёкла выбило в школе, пострадали пять частных домов и два торговых центра. Один из них — на улице Благодатная.