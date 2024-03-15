«В офисе никого не было»: сотрудники показали последствия прилёта в ТЦ в Белгороде

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» утром 15 марта. В городе объявляли ракетную опасность. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, повреждения зафиксировали в 33 квартирах в 14 многоэтажках. Также стёкла выбило в школе, пострадали пять частных домов и два торговых центра. Один из них — на улице Благодатная.
Как рассказали Бел.Ру сотрудники одного из офисов, который находится в ТЦ, на работе в момент прилёта никого не было, накануне руководство работников отпустило. Меньше повезло самому помещению — окна и двери вылетели.
Стоит отметить, что после обстрела повреждения также зафиксировали в «Сити Молле». Как утверждает руководство ТЦ, пострадала кровля здания, а повреждений помещений, товара и имущества нет.
Напомним, ранее оперштаб рекомендовал торговым центрам приостановить работу 14 и 15 марта.