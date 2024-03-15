Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Сотрудники офиса в Белгороде рассказали о последствиях прилёта снаряда

«В офисе никого не было»: сотрудники показали последствия прилёта в ТЦ в Белгороде

15 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI

Сотрудники офиса в Белгороде рассказали о последствиях прилёта снаряда

В результате утреннего обстрела Белгорода пострадали не только жилые дома, но и торговые центры. Видео последствий Бел.Ру прислали работники одного из офисов, который находится в ТЦ на Харгоре.

ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» утром 15 марта. В городе объявляли ракетную опасность. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, повреждения зафиксировали в 33 квартирах в 14 многоэтажках. Также стёкла выбило в школе, пострадали пять частных домов и два торговых центра. Один из них — на улице Благодатная.

Как рассказали Бел.Ру сотрудники одного из офисов, который находится в ТЦ, на работе в момент прилёта никого не было, накануне руководство работников отпустило. Меньше повезло самому помещению — окна и двери вылетели.

Видео: Bel.ru

Стоит отметить, что после обстрела повреждения также зафиксировали в «Сити Молле». Как утверждает руководство ТЦ, пострадала кровля здания, а повреждений помещений, товара и имущества нет.

Напомним, ранее оперштаб рекомендовал торговым центрам приостановить работу 14 и 15 марта.

В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых
Узнать подробнее
Читайте также:
Несмотря на обстрелы: в Белгородской области стартовали выборы президентаКак белгородцам перестать бояться обстрелов и смерти? Отвечает протоирей Роман ПивневБывший ресторан украинской кухни пострадал от обстрела ВСУ в Белгороде
#Видео#Многоэтажки#Школа#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Харгора#Оперштаб#Валентин Демидов#ТЦ#Ракетная опасность
Подпишитесь
Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта
Сегодня, 08:04
Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии
Сегодня, 06:48
В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых
Сегодня, 08:14
Не сработали контроллеры? В попавшем под обстрел МКД в Белгороде не открылся подъезд
Сегодня, 06:51
Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову
Сегодня, 08:10
Несмотря на обстрелы: в Белгородской области стартовали выборы президента
Сегодня, 08:07