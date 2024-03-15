Бывший ресторан украинской кухни пострадал от обстрела ВСУ в Белгороде

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Очередной прилёт в Белгороде пришёлся в районе улицы Щорса, 45. По этому адресу расположен ресторан «Корчма». Как сообщают очевидцы, пострадал фасад заведения — его посекло осколками. Опубликовали также видео с места происшествия.
Также из-за прилёта пострадали ближайшие здания и припаркованная неподалёку «Газель». Обошлось без серьёзных ранений и жертв: пострадали два человека. У одного мужчины перелом рёбер, а другому лицо посекло осколками.
Напомним, что в прошлом году с вывески ресторана «Корчма» убрали слова «украинской кухни». Вероятнее всего, владельцы сети ресторанов хотели избежать ассоциаций с недружественным режимом.