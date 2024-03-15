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Бывший ресторан украинской кухни пострадал от обстрела ВСУ в Белгороде

Бывший ресторан украинской кухни пострадал от обстрела ВСУ в Белгороде

15 марта 2024, 06:55
Фото: «Яндекс Карты»
Сегодня утром ВСУ в очередной раз обстреляли жилые районы Белгорода. Как сообщают очевидцы, в результате огня незначительно пострадал ресторан «Корчма».
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Обстрел

Очередной прилёт в Белгороде пришёлся в районе улицы Щорса, 45. По этому адресу расположен ресторан «Корчма». Как сообщают очевидцы, пострадал фасад заведения — его посекло осколками. Опубликовали также видео с места происшествия.

Также из-за прилёта пострадали ближайшие здания и припаркованная неподалёку «Газель». Обошлось без серьёзных ранений и жертв: пострадали два человека. У одного мужчины перелом рёбер, а другому лицо посекло осколками.

Напомним, что в прошлом году с вывески ресторана «Корчма» убрали слова «украинской кухни». Вероятнее всего, владельцы сети ресторанов хотели избежать ассоциаций с недружественным режимом.

С вывески ресторана в Белгороде убрали надпись «украинской кухни»
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