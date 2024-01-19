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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

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Суд

Белгородец два дня подряд выносил деньги и вещи из ресторана, пока не попался охране

19 января 2024, 11:57
Фото: 1MI
Суд

Выпивший житель Старого Оскола обокрал ресторан и попал под суд

Жителю Старого Оскола вынесли приговор за совершение четырёх преступлений. Некоторые он совершил, будучи выпившим. Однако мужчине удалось избежать тюрьмы. Подробности рассказали в пресс-службе Старооскольского горсуда.
Сюжет
Суд

Жителя Старого Оскола осудили за четыре совершённых преступления. Однако заключения в колонии мужчине удалось избежать. Ему назначили наказание в виде исправительных работ.

18 июля 2023 года выпивший фигурант ночью проник в ресторан и обокрал кухню. В следующую ночь он из этого же ресторана похитил другие ценности и деньги из кассы. Затем 20 июля он вновь хотел украсть деньги, но его задержал охранник. Против старооскольца возбудили уголовные дела.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. До указанных событий он сидел в тюрьме, поэтому за ним установили административный контроль на восемь лет. Но ограничения подсудимый не соблюдал. В частности, он находился выпившим в общественном месте, за что на него составили протокол.

Свою вину староосколец признал полностью. Изначально суд решил, что его стоит отправить в тюрьму, но с учётом раскаяния мужчину приговорили к исправительным работам на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, другой житель региона отправится в колонию на 19 лет за избиение полицейского и попытку побега. 53-летнего обвиняемого судили за другое преступление, но он попытался сбежать из-под стражи в зале суда, напав на правоохранителей. Последние не пострадали.

В тюрьму на 19 лет: белгородца осудили за избиение полицейского и попытку побега
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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Суд#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Ресторан#Наталья Корявых
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