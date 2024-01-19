Белгородец два дня подряд выносил деньги и вещи из ресторана, пока не попался охране

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. До указанных событий он сидел в тюрьме, поэтому за ним установили административный контроль на восемь лет. Но ограничения подсудимый не соблюдал. В частности, он находился выпившим в общественном месте, за что на него составили протокол.