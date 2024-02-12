В честь родившей львицы: ресторан на воде «Лулу» хотят построить в Белгороде

Девочку Лулу привезли в зоопарк Белгорода из Санкт-Петербурга. Лев Бонифаций обхаживал самку долгое время, и неожиданно для всех у зверей в День матери родились трое котят: две девочки и мальчик. Девочка, скорее всего, будет жить дальше с мамой, а вот мальчиков поселят в отдельный вольер.