В честь родившей львицы: ресторан на воде «Лулу» хотят построить в Белгороде

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Владимир Зотов рассказал, что в зоопарке возможно появится новый ресторан на воде. Называться он будет «Лулу» — в честь родившей недавно львицы.
Люди будут приезжать в зоопарк не только полюбоваться на животных, но и вкусно покушать на природе. Есть такая перспектива развития.
Владимир Зотов
Девочку Лулу привезли в зоопарк Белгорода из Санкт-Петербурга. Лев Бонифаций обхаживал самку долгое время, и неожиданно для всех у зверей в День матери родились трое котят: две девочки и мальчик. Девочка, скорее всего, будет жить дальше с мамой, а вот мальчиков поселят в отдельный вольер.
Также в зоопарке готовят новый дом для пеликанов. В планах купить варанов, альпак и даже любимую всеми капибару.