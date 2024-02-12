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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В зоопарке Белгорода планируют построить ресторан на воде

В честь родившей львицы: ресторан на воде «Лулу» хотят построить в Белгороде

12 февраля 2024, 12:52
Фото: 1MI

В зоопарке Белгорода планируют построить ресторан на воде

Во время пресс-конференции с журналистами бизнесмен Владимир Зотов рассказал о планах по развитию зоопарка Белгорода. По его словам, в скором времени там может появиться новый ресторан на воде, который назовут в честь родившей недавно львицы.
Сюжет
Зоопарк

Владимир Зотов рассказал, что в зоопарке возможно появится новый ресторан на воде. Называться он будет «Лулу» — в честь родившей недавно львицы.

Люди будут приезжать в зоопарк не только полюбоваться на животных, но и вкусно покушать на природе. Есть такая перспектива развития.
Владимир Зотов

Девочку Лулу привезли в зоопарк Белгорода из Санкт-Петербурга. Лев Бонифаций обхаживал самку долгое время, и неожиданно для всех у зверей в День матери родились трое котят: две девочки и мальчик. Девочка, скорее всего, будет жить дальше с мамой, а вот мальчиков поселят в отдельный вольер.

Также в зоопарке готовят новый дом для пеликанов. В планах купить варанов, альпак и даже любимую всеми капибару.

Её хотят все: зоопарк Белгорода планирует купить капибару
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#Общество#Зоопарк#Животные#Природа#Вольер#Новости Белгорода#Владимир зотов#Белгород#Котята#Артем Черненко#Пеликаны#Капибара
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