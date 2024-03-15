В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Количество белгородцев, получивших ранения при новом обстреле областного центра, выросло до трёх человек. Изначально было известно о двоих пострадавших. Одного мужчину положили в больницу с переломом рёбер и ушибом грудной клетки. Второму осколками посекло лицо.
Ещё за помощью медиков обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце. От госпитализации белгородка отказалась.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что объезжает город. По информации градоначальника, повреждены 33 квартиры в 14 многоквартирных домах. Пострадали ещё пять частных домов. Также разрушения зафиксировали в одной из школ — выбило два стекла, задело беговые дорожки на стадионе. Ещё повреждения нашли в двух торговых центрах.
Напомним, ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» утром 15 марта. В городе объявляли ракетную опасность.