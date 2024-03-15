В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых

Мэр Валентин Демидов сообщил, что объезжает город. По информации градоначальника, повреждены 33 квартиры в 14 многоквартирных домах. Пострадали ещё пять частных домов. Также разрушения зафиксировали в одной из школ — выбило два стекла, задело беговые дорожки на стадионе. Ещё повреждения нашли в двух торговых центрах.