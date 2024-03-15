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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

Последствия обстрела Белгорода 15 марта

В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых

15 марта 2024, 08:14
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Последствия обстрела Белгорода 15 марта

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трёх человек

Сначала было известно о двоих раненых. Но, оказалось, что ещё пострадала женщина. Она получила контузию и резаную рану на пальце. От госпитализации белгородка отказалась, сообщил мэр Валентин Демидов.

Количество белгородцев, получивших ранения при новом обстреле областного центра, выросло до трёх человек. Изначально было известно о двоих пострадавших. Одного мужчину положили в больницу с переломом рёбер и ушибом грудной клетки. Второму осколками посекло лицо.

Ещё за помощью медиков обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце. От госпитализации белгородка отказалась.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что объезжает город. По информации градоначальника, повреждены 33 квартиры в 14 многоквартирных домах. Пострадали ещё пять частных домов. Также разрушения зафиксировали в одной из школ — выбило два стекла, задело беговые дорожки на стадионе. Ещё повреждения нашли в двух торговых центрах.

Напомним, ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО «Вампир» утром 15 марта. В городе объявляли ракетную опасность.

Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 мартаПоследствия обстрела Белгорода 15 марта
Последствия обстрела Белгорода 15 марта
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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