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Многоэтажки

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При обстрелах белгородского Шебекино пострадал мужчина
19 октября, 11:39
Сухой закон: белгородским общепитам в МКД запретят продавать алкоголь после 22:00
19 сентября, 10:30
Белгородская область снова под обстрелом: есть последствия в Шебекино
Под очередной обстрел сегодня попал город Шебекино. Местные жители делиться кадрами последствий атаки: в нескольких многоквартирных домах пострадало остекление и фасады, также повреждена дорога.
10 августа, 15:15
В Белгороде с опережением восстанавливают балконы, но отстают по окнам и машинам
8 апреля, 07:41
Новые обстрелы и старые судебные дела: как прошла неделя в Белгородской области
5 апреля, 16:00
Прячутся на арене? Украинский фейк о гибели военных в Белгороде поразил наглостью
21 марта, 13:58
Дождь из осколков и разбитые многоэтажки: последствия атаки ВСУ на Белгород
Сегодня в 8 утра ВСУ снова нанесли удар по жилой застройке Белгорода. По предварительным данным, пострадала многоэтажка на Есенина и ряд автомобилей на улице Щорса.
21 марта, 05:52
В результате обстрела Белгорода пострадали 106 квартир в 22 многоэтажках
Также повреждения зафиксировали в одном частном доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
16 марта, 12:10
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
16 марта, 05:55
«В офисе никого не было»: сотрудники показали последствия прилёта в ТЦ в Белгороде
15 марта, 09:17
В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 10 многоэтажек
Повреждения зафиксировали в 72 квартирах, 25 частных домах и семи хозсубъектах. Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов в соцсетях.
14 марта, 15:33
В Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки
Теперь местным жителям в случае опасности будет проще сориентироваться и найти место для укрытия. В многоквартирных домах города установили уже около 1000 устройств для автоматического открывания дверей, сообщил мэр Валентин Демидов.
13 марта, 11:53
Власти разрешили отдать под застройку земельный участок на Есенина в Белгороде
12 февраля, 08:11
2023
Белгородэнерго обеспечило городские многоэтажки электричеством
Филиал «Россети Центр» — Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение многоэтажной жилой застройки в микрорайоне Восточный города Белгорода.
9 ноября 2023, 09:45
В Белгороде вандалы разрисовали чёрной краской дома на Щорса
22 сентября 2023, 09:49
Признание в убийстве, белгородцы против стройки МКД и Новая жизнь: итоги дня
8 августа 2023, 15:31
Капремонт домов, микотоксины в кукурузе и очередной обстрел: как прошла суббота
4 марта 2023, 16:00

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