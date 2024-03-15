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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:47

Семь реактивных снарядов уничтожили в небе над Белгородом

По Белгороду вновь ударили «вампиром»

15 марта 2024, 05:43
Фото: 1MI

Семь реактивных снарядов уничтожили в небе над Белгородом

В небе над Белгородом утром 15 марта было очень громко. В Минобороны РФ подтвердили опасения горожан: по столице региона вновь ударили из РСЗО.

Утром 15 марта в Белгороде вновь было громко. В Минобороны РФ сообщили, что примерно в 8:15 ВСУ ударили по региону из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир». Всего ПВО уничтожила семь реактивных снарядов.

О последствиях на земле официальной информации пока не было. Однако в Сети уже появились кадры с горящими автомобилями, посечёнными фасадами многоэтажных домов, повреждённым школьным стадионом.

После взрывов в городе объявили ракетную опасность. Сейчас её уже отменили.

Напомним, что взрывы над Белгородом несколько раз прогремели и вчера, 14 марта. Погибли два человека — в момент прилётов они были за рулём. Ещё несколько человек пострадали. Выявлены многочисленные разрушения.

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