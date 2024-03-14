«Везу заплаканную девушку с мопсом»: таксист — о работе после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Таксист поделился историей о том, как ему пришлось перевозить белгородцев из Беловского после обстрела. В доме дочери пассажира выбило окна. Пострадали внуки мужчины.
«Привëз мужика в Беловское, в доме его дочки выбило окна, посекло стеклом внука и внучку. Обратно везу заплаканную девушку с мопсом в Северный к родне», — пишет автор канала «Б-ский таксист».
Ранее в Сети опубликовали кадры прилёта в ЖК в районе Беловского. Взрывной волной выбило входную группу — разлетелись стёкла. При атаке ВСУ пострадали трое детей, однако госпитализация ребятам не потребовалась.
Сегодня при обстрелах Белгорода погибли два человека — это мужчина и женщина, которые в момент взрывов были за рулём. Также под огнём был и Грайворон.