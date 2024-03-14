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Updated Сегодня, 15:17

Последствия обстрела в Беловском

«Везу заплаканную девушку с мопсом»: таксист — о работе после обстрела Белгорода

14 марта 2024, 15:17
Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
Последствия обстрела в Беловском

Таксист рассказал о своей работе в Белгороде после обстрела

Белгородец повёз пассажира в Беловское. В доме дочери мужчины пострадали его внук и внучка. Подробнее об этой истории водитель рассказал в Telegram-канале «Б-ский таксист».

Таксист поделился историей о том, как ему пришлось перевозить белгородцев из Беловского после обстрела. В доме дочери пассажира выбило окна. Пострадали внуки мужчины.

«Привëз мужика в Беловское, в доме его дочки выбило окна, посекло стеклом внука и внучку. Обратно везу заплаканную девушку с мопсом в Северный к родне», — пишет автор канала «Б-ский таксист».

Ранее в Сети опубликовали кадры прилёта в ЖК в районе Беловского. Взрывной волной выбило входную группу — разлетелись стёкла. При атаке ВСУ пострадали трое детей, однако госпитализация ребятам не потребовалась.

Сегодня при обстрелах Белгорода погибли два человека — это мужчина и женщина, которые в момент взрывов были за рулём. Также под огнём был и Грайворон.

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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ
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