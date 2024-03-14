Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Сбито десять воздушных целей.
Погибла женщина. Она в момент взрывов была за рулём автомобиля. Машина вылетела в кювет. Женщина погибла на месте.
Ранены ещё три человека. У двух женщин — баротравмы. Мужчина получил осколочные ранения плеча. Всех пострадавших госпитализировали в горбольницу № 2.
Есть разрушения. Их выявили в восьми многоквартирных домах, трёх частных домах, трёх торговых объектах. Кроме того, треснули два окна в одном из образовательных учреждений. Повреждения есть в 13 машинах.
Взрывы над Белгородом раздались примерно в 11:40. До этого город атаковали дважды: ранним утром ВСУ ударили беспилотником, а спустя время обстреляли из РСЗО. При втором ЧП погиб человек — тоже водитель авто.