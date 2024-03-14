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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Обломки после третьей за день атаки ВСУ на Белгород

Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека

14 марта 2024, 10:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обломки после третьей за день атаки ВСУ на Белгород

Автомобилистка погибла при новой атаке ВСУ на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей. Погибла мирная жительница: в результате взрыва её авто вылетело в кювет. Пострадали ещё три человека. Есть разрушения в частных домах, МКД, торговых объектах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. Сбито десять воздушных целей.

Погибла женщина. Она в момент взрывов была за рулём автомобиля. Машина вылетела в кювет. Женщина погибла на месте.

Ранены ещё три человека. У двух женщин — баротравмы. Мужчина получил осколочные ранения плеча. Всех пострадавших госпитализировали в горбольницу № 2.

Есть разрушения. Их выявили в восьми многоквартирных домах, трёх частных домах, трёх торговых объектах. Кроме того, треснули два окна в одном из образовательных учреждений. Повреждения есть в 13 машинах.

Взрывы над Белгородом раздались примерно в 11:40. До этого город атаковали дважды: ранним утром ВСУ ударили беспилотником, а спустя время обстреляли из РСЗО. При втором ЧП погиб человек — тоже водитель авто.

Водитель автомобиля погиб после взрывов в Белгороде, пострадали ещё три человека
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