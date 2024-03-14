Третье за день ЧП в Белгороде: погибла женщина, пострадали ещё три человека

Автомобилистка погибла при новой атаке ВСУ на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей. Погибла мирная жительница: в результате взрыва её авто вылетело в кювет. Пострадали ещё три человека. Есть разрушения в частных домах, МКД, торговых объектах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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