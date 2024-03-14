Взрывы в четвёртый раз прогремели над Белгородом, видны следы в небе

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Белгороде в четвёртый раз с утра прогремели взрывы. Грохот раздался в районе 16:30. Объявлена ракетная опасность. В Белгороде работала сирена.
За сутки это уже четвёртый удар по городу. Ранним утром ВСУ атаковали Белгород беспилотником. Затем город обстреляли из РСЗО. Около полудня противник нанёс ещё один удар: ПВО сбила десять воздушных целей.
Погибли два человека — мужчина и женщина, которые во время взрывов были за рулём. В результате второго ЧП в Белгороде пострадали шесть человек, во время третьего — ещё трое. Кроме того, в Белгородском районе во время взрывов ранены трое детей.