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Published Сегодня, 13:41

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Следы в небе после взрывов

Взрывы в четвёртый раз прогремели над Белгородом, видны следы в небе

14 марта 2024, 13:41
Фото: ТГ-канал «Белгородский канал»
Следы в небе после взрывов

В Белгороде вновь было громко

В городе объявлена ракетная опасность, звучала сирена. О последствиях пока ничего не известно.

В Белгороде в четвёртый раз с утра прогремели взрывы. Грохот раздался в районе 16:30. Объявлена ракетная опасность. В Белгороде работала сирена.

За сутки это уже четвёртый удар по городу. Ранним утром ВСУ атаковали Белгород беспилотником. Затем город обстреляли из РСЗО. Около полудня противник нанёс ещё один удар: ПВО сбила десять воздушных целей.

Погибли два человека — мужчина и женщина, которые во время взрывов были за рулём. В результате второго ЧП в Белгороде пострадали шесть человек, во время третьего — ещё трое. Кроме того, в Белгородском районе во время взрывов ранены трое детей.

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