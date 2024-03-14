Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Около полудня 14 марта ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Уничтожено десять воздушных целей.
В Белгородском районе есть пострадавшие. В одном из многоквартирных домов троим детям осколками посекло ноги. Госпитализация им не требуется.
Помимо этого, есть разрушения. Их выявили в частных домах и в МКД на трёх улицах в Беловском.
В Белгороде, напомним, в то же время погибла мирная жительница. Пострадали ещё три человека.