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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Скорая

Трое детей ранены под Белгородом в результате атаки ВСУ

14 марта 2024, 10:32
Фото: 1MI
Скорая
Детям посекло ноги. Помимо этого, в Белгородском районе, как и в столице региона, есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Около полудня 14 марта ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Уничтожено десять воздушных целей.

В Белгородском районе есть пострадавшие. В одном из многоквартирных домов троим детям осколками посекло ноги. Госпитализация им не требуется.

Помимо этого, есть разрушения. Их выявили в частных домах и в МКД на трёх улицах в Беловском.

В Белгороде, напомним, в то же время погибла мирная жительница. Пострадали ещё три человека.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Дети#Пво#Новости Белгорода#Раненые#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Беловское#СВО#Разрушения
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