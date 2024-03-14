«В этот раз промахнулись». Многоэтажка повредилась после взрывов в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Ряд Telegram-каналов сообщил 14 марта о повреждениях в доме на улице Костюкова возле памятника князю Владимиру. Предполагалось, что верхние этажи постройки пострадали после падения осколков от сбитых системами ПВО ракет ВСУ.
Журналист Бел.Ру побывал на месте. Прохожие и местные жители, прочитавшие новость, пытались найти следы повреждений. Безуспешно: разбитых окон не обнаружили, но высказывались предположения, что пострадал пентхаус на крыше.
«Могло прилететь в пентхаус на последний этаж. Я высоко живу, тут был ад по звукам», — рассказала местная жительница.
Женщина также посетовала, что во время обстрела попыталась укрыться в убежище, но оно было завалено досками.
Жители соседнего дома также вышли искать разрушения. Судя по всему — тоже безуспешно.
«Так громко было, я думала, что кровать подо мной провалится», — поделилась эмоциями ещё одна местная жительница.
Кто-то на нервной почве решил разбавить обстановку юмором.
«Ждём следующего, видимо, промахнулись в этот раз», — пошутила девушка.
Оперативных служб на месте замечено не было. Вероятно, всё же обошлось без последствий.