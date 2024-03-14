«В этот раз промахнулись». Многоэтажка повредилась после взрывов в Белгороде?

Информация о падении обломков на многоэтажку в Белгороде не подтвердилась

14 марта в Сети стала распространяться информация о попадании осколков в многоэтажку на улице Костюкова в Белгороде. Корреспондент Бел.Ру посетил место предполагаемого ЧП: ни повреждений, ни спецслужб на месте замечено не было.

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