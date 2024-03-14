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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Информация о падении обломков на многоэтажку в Белгороде не подтвердилась

«В этот раз промахнулись». Многоэтажка повредилась после взрывов в Белгороде?

14 марта 2024, 09:59
Фото: Bel.ru

Информация о падении обломков на многоэтажку в Белгороде не подтвердилась

14 марта в Сети стала распространяться информация о попадании осколков в многоэтажку на улице Костюкова в Белгороде. Корреспондент Бел.Ру посетил место предполагаемого ЧП: ни повреждений, ни спецслужб на месте замечено не было.
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Обстрел

Ряд Telegram-каналов сообщил 14 марта о повреждениях в доме на улице Костюкова возле памятника князю Владимиру. Предполагалось, что верхние этажи постройки пострадали после падения осколков от сбитых системами ПВО ракет ВСУ.

Журналист Бел.Ру побывал на месте. Прохожие и местные жители, прочитавшие новость, пытались найти следы повреждений. Безуспешно: разбитых окон не обнаружили, но высказывались предположения, что пострадал пентхаус на крыше.

«Могло прилететь в пентхаус на последний этаж. Я высоко живу, тут был ад по звукам», — рассказала местная жительница.

Женщина также посетовала, что во время обстрела попыталась укрыться в убежище, но оно было завалено досками.

Видео: Bel.ru

Жители соседнего дома также вышли искать разрушения. Судя по всему — тоже безуспешно.

«Так громко было, я думала, что кровать подо мной провалится», — поделилась эмоциями ещё одна местная жительница.

Кто-то на нервной почве решил разбавить обстановку юмором.

«Ждём следующего, видимо, промахнулись в этот раз», — пошутила девушка.

Оперативных служб на месте замечено не было. Вероятно, всё же обошлось без последствий.

Погибший и пострадавший: что известно об обстреле Белгородской области 14 марта
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